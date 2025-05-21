ЄС планує скоротити частину закордонних представництв

Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) планує скоротити близько десяти своїх закордонних делегацій і близько 100 місцевих працівників в межах реформи на тлі скорочення бюджету кількох інституцій ЄС, повідомляє Politico, посилаючись на ознайомлені документи та заяви європейських чиновників.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас представила план реорганізації Європейської служби зовнішніх зв'язків (EEAS) вищим посадовим особам Європейської комісії минулої середи. Вона отримала від них "зелене світло" на проведення реорганізації, яка здійснюватиметься протягом наступних двох років, заявили посадовці.

Реформа, представлена Каллас, зокрема передбачає, що скорочення торкнеться насамперед тих країн, які більше не є стратегічно важливими для Євросоюзу — зокрема, Білорусі чи Лесото. Натомість звільнені ресурси спрямують на ключові напрями: реалізацію санкцій, оборонне співробітництво та інше.

За даними джерел Politico, жодне зі 144 закордонних представництв ЄС офіційно не планують закривати, однак близько десяти з них будуть зведені до мінімального штату — лише посол і кілька помічників. Ще частина співробітників працюватимуть дистанційно, що за словами чиновників, фактично означає закриття цих офісів. Очікується, що скорочення місцевого персоналу відбудеться у два етапи — у 2026 і 2027 роках.