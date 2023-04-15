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10:56 15.04.2023

Ракета SpaceX стартувала на орбіту з групою з 51 мінісупутника

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Ракета SpaceX стартувала на орбіту з групою з 51 мінісупутника

Ракета Falcon 9 у суботу за київським часом стартувала на орбіту з групою з 51 дослідницького мінісупутника в рамках місії Transporter 7, повідомила компанія-розробник носія SpaceX.

Група супутників включає апарати NASA, американських компаній і наукових центрів, а також низки зарубіжних країн.

Запуск було здійснено зі стартового майданчика SLC-4E на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії в п'ятницю о 23:48 за часом Тихоокеанського узбережжя США (у суботу о 09:48 за київським часом).

У межах запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовують удесяте, приблизно через вісім хвилин після старту має здійснити керовану вертикальну посадку на базі Ванденберг.

Теги: #spacex #супутники

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