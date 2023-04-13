IT-компанії поки що не забронювали жодного військовозобов'язаного співробітника за новою процедурою - асоціація IT Ukraine

IT-компанії зазнають складнощів з оформленням бронювання персоналу в умовах воєнного стану згідно з новим порядком і поки що не змогли забронювати жодного працівника, повідомила асоціація IT Ukraine в четвер.

"Наразі, за інформацією асоціації IT Ukraine, жодна з компаній не отримала бронювання своїх співробітників згідно з новою процедурою", - повідомляється в її пресрелізі.

За словами виконавчого директора IT Ukraine Костянтина Васюка, слова якого наводить пресслужба, процедура бронювання рухається дуже повільно, більшість заяв усе ще перебуває на етапі розгляду.

"Ми проаналізували процедуру, і в нас уже є деякі рекомендації, якими ми будемо ділитися з урядом, щоб покращити та пришвидшити її проходження. Перше проблемне питання - питання повноважень, якими наділені державні органи згідно з новою процедурою. Тобто, вони не завжди відповідають повноваженням, які закріплені в профільних законах. По-друге, процедура не має чітких термінів розгляду заяв від бізнесу. У законі вони не закріплені. Тобто такі заяви можуть лежати на столах місяцями", - зазначає Васюк.

Крім цього, за його словами, є також певна неузгодженість між державними органами. "Якщо, наприклад, компанія отримує відмову на будь-якому етапі, то вся процедура починається спочатку. У такий спосіб бізнес втрачає цінний час", - пояснює він.

Водночас Васюк зазначив, що міністерства і чиновники відкриті до діалогу, але з огляду на складність процесів і велику кількість заяв необхідно вдосконалити опрацювання на операційному рівні, щоб прискорити весь процес.

В асоціації також вказали на відсутність прозорої, швидкої та зрозумілої процедури, яка забезпечила б можливість короткострокових поїздок за кордон із метою здійснення ділової активності представникам галузі, через що українські IT-компанії можуть втратити частину ринку за кордоном, а це в підсумку загрожує зменшенням податкових надходжень до бюджету.

У пресрелізі наголошується, що асоціація запустила сервіс юридичної підтримки Bron' Legal Support, щоб виявляти проблемні місця, допомагати компаніям розібратися в процедурі бронювання персоналу й ефективно її використовувати. Вона також розробила і представила дорожню карту бронювання співробітників.

"Зараз уже бачимо деякі слабкі місця з точки зору законодавства, й де не дуже ефективно застосовуються норми закону, над чим будемо працювати спільно з державними органами. Поряд із цим ми разом із юристами опрацювали процедуру і розклали її на кроки, щоб вона була зрозумілою і більш доступною для бізнесу", - прокоментував Васюк.

Бронювання військовозобов'язаних співробітників в Україні здійснюється згідно з Порядком бронювання військовозобов'язаних, затвердженим постановою Кабміну №76 від 27 січня 2023 року.