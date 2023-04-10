"Брати Супер Маріо в кіно" допомогли IMAX і Cinemark установити рекорди зборів і відвідуваності

Мультфільм "Брати Супер Маріо в кіно" приніс канадській IMAX Corp. у перші вихідні прокату $21,6 млн, включно з $16,6 млн у Північній Америці, йдеться на сайті компанії. Обидві цифри стали рекордними для анімаційних фільмів, показаних у кінотеатрах IMAX.

У січні-березні 2023 року касові збори компанії становили рекордні для цього періоду $288,2 млн. Бокс-офіс перевершив попередній максимум, зафіксований 2016 року, більш ніж на $10 млн і показник першого кварталу 2022 року більш ніж на $100 млн.

"Брати Супер Маріо в кіно" також допомогли американській Cinemark Holdings зафіксувати 8 квітня максимальну відвідуваність своїх кінотеатрів від Різдва 2019 року. Мережа продала понад 1 млн квитків на суботні сеанси, зокрема на показ фільмів "Повітря", "Джон Вік 4", "Підземелля і дракони: Честь злодіїв" і "Крик 6".

На тлі помітного інтересу з боку різних вікових груп до фільмів різних жанрів касові збори за перші місяці 2023 року перевершують очікування, наголошується в пресрелізі Cinemark. Компанія розраховує на подальше відновлення бокс-офісу індустрії.

Акції IMAX у понеділок дорожчають на 3,5%, Cinemark - на 7,1%.