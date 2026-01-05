Інтерфакс-Україна
17:08 05.01.2026

Ді Капріо розповів, чому люди можуть перестати ходити в кінотеатри

Леонардо Ді Капріо заявив, що кінотеатральна модель переживає різку трансформацію, і поставив під сумнів, чи збережеться масовий інтерес до переглядів у залах.

За даними видання, в інтерв’ю The Times актор зазначив, що зміни в індустрії відбуваються “з блискавичною швидкістю”: документальні фільми майже зникли з кінотеатрів, а драматичні стрічки дедалі частіше отримують коротший прокатний “коридор”, після чого аудиторія чекає релізу на стримінгах. 

Ді Капріо також порівняв можливе майбутнє кінозалів із нішевими просторами на кшталт джаз-барів і риторично запитав, чи “мають люди досі апетит” до кінотеатрального досвіду. Водночас актор висловив надію, що нові режисери-візіонери й надалі створюватимуть кіно, яке потребує саме великого екрана та спільного перегляду.

