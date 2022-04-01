Українські кінотеатри поки що не відновлюватимуть свою роботу

В Україні з 1 квітня не відновлюватимуть роботу кінотеатрів у зв'язку з неможливістю дотримання техніки безпеки в умовах воєнного стану, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Поки що ми не розглядаємо такої можливості (відновлення роботи кінотеатрів в Україні в умовах воєнного стану - ІФ), оскільки важливі правила безпеки: якщо є бомбосховища, укриття, тоді це можливо", - пояснив він ефірі національного телемарафону #UAразом.

Міністр також зазначив, що цей "експеримент" уже в активній фазі на заході України, зокрема, театральні вистави відбуваються в Івано-Франківському театрі та почнуть незабаром відбуватися в Києві, Одесі та Львові, де вже відбулися акції до 180-річчя від дня народження українського композитора Миколи Лисенка. Крім того, за словами Ткаченка, вистави вже показують у бомбосховищах Харкова.

Раніше в Міністерстві культури та інформполітики повідомляли, що з 1 квітня в Україні поступово знову повернуться до роботи заклади культури та мистецтва, зокрема театри, опери та концертні зали.

Кожен заклад культури готуватиме свою програму і працюватиме за власним графіком. Тому докладну інформацію про розклад, а також про придбання квитків треба дізнаватися на сайтах закладів. Частина коштів від придбаних квитків піде на допомогу українським захисникам або на гуманітарну підтримку.

Події в закладах культури та мистецтва відбуватимуться з урахуванням вимог воєнного стану. В разі повітряної тривоги всі глядачі повинні пройти в укриття, розташоване в закладі. Отже, кількість місць обмежена. На вході до закладу може здійснюватися поверхневий огляд щодо виявлення предметів, обіг яких заборонений або обмежений, або становить загрозу життю чи здоров'ю людей. Нагадуємо і про дотримання протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

Джерело: https://youtu.be/lhs2JS_f9bI