Мережа кінотеатрів "Планета кіно" відновила роботу в ТРЦ Forum Lviv у тестовому режимі, повідомила компанія.

"Держава просить бізнес відкриватися і запускати економіку України, щоб підтримувати наших захисників і захисниць на передовій. Тому ми в тестовому режимі пробуємо працювати", - пояснила вона в телеграм-каналі.

За даними мережі, вартість квитка для дорослих - 50 грн, для дітей - 35 грн (на касі кінотеатру).

"Показуємо сімейний контент, легкі фільми та мультики", - уточнює "Планета кіно".

Як повідомлялося, мережа "Планета кіно", яку розвиває ТОВ "Тріумф Медіа Груп", тимчасово закрила всі кінотеатри 24 лютого.

Мережа налічує дев'ять кінотеатрів у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Сумах і Дніпрі. Також відомо про плани відкрити новий кінотеатр у ТРЦ Ocean Mall (Київ).

ТОВ "Тріумф Медіа Груп" створене у 2006 році, основним видом діяльності є демонстрація кінофільмів.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, власником підприємства є "Мувімакс Лімітед"(100%, Кіпр), кінцевими бенефіціарами - Дмитро Деркач і Андрій Шпиг. Статутний капітал становить 72,5 млн грн.