У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

У застосунку "Дія" запущено бета-тест сервісу Дія.Підпис-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Наближаємося до цифрового безвізу з ЄС. Тепер зможете підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу. А отже, країни ЄС зможуть перевірити накладений підпис і впевнитись, що документ підписали саме ви. Долучайтеся до бета-тесту", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він зазначив, що після оновлення застосунку "Дія" до останньої версії буде автоматично створено два варіанти підпису: за українським стандартом (ДСТУ) і міжнародним (ECDSA).

"Процес не змінився. Один клік очима, біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі - і ви підписуєте онлайн-контракт з іноземними партнерами, підписуєте заяву тощо", - пояснив міністр.

Під час бета-тесту підписати документ Дія.Підписом-EU можна на двох платформах: ID.GOV.UA (ICEI) і в сервісі документообігу Вчасно. Далі планується масштабування сервісу.

"Взаємне визнання електронних підписів з ЄС дуже важлива частина цифрової євроінтеграції. Ми на вірному шляху. Працюємо далі", - наголосив Федоров.