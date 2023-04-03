Телеком

13:42 03.04.2023

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

1 хв читати
У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

У застосунку "Дія" запущено бета-тест сервісу Дія.Підпис-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Наближаємося до цифрового безвізу з ЄС. Тепер зможете підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу. А отже, країни ЄС зможуть перевірити накладений підпис і впевнитись, що документ підписали саме ви. Долучайтеся до бета-тесту", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він зазначив, що після оновлення застосунку "Дія" до останньої версії буде автоматично створено два варіанти підпису: за українським стандартом (ДСТУ) і міжнародним (ECDSA).

"Процес не змінився. Один клік очима, біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі - і ви підписуєте онлайн-контракт з іноземними партнерами, підписуєте заяву тощо", - пояснив міністр.

Під час бета-тесту підписати документ Дія.Підписом-EU можна на двох платформах: ID.GOV.UA (ICEI) і в сервісі документообігу Вчасно. Далі планується масштабування сервісу.

"Взаємне визнання електронних підписів з ЄС дуже важлива частина цифрової євроінтеграції. Ми на вірному шляху. Працюємо далі", - наголосив Федоров.

Теги: #дія #електронний_підпис

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:11 10.03.2023
Штрафи автофіксації повертаються в застосунок "Дія"

Штрафи автофіксації повертаються в застосунок "Дія"

10:37 10.03.2023
Південно-Західну залізницю буде перейменовано на Центральну - Федоров

Південно-Західну залізницю буде перейменовано на Центральну - Федоров

10:52 06.03.2023
62% опитаних у "Дії" українців виступили за збереження 8 березня вихідним днем

62% опитаних у "Дії" українців виступили за збереження 8 березня вихідним днем

19:20 01.03.2023
Українці придбали понад 50 тис. військових облігацій через "Дію" в лютому

Українці придбали понад 50 тис. військових облігацій через "Дію" в лютому

19:08 28.02.2023
Мінцифри запустить бета-тест автоматичної перевірки буддокументації на порталі "Дія"

Мінцифри запустить бета-тест автоматичної перевірки буддокументації на порталі "Дія"

12:17 28.02.2023
У сервісі "Дія" запущено опитування про долю вихідного на 8 березня - Федоров

У сервісі "Дія" запущено опитування про долю вихідного на 8 березня - Федоров

10:56 27.02.2023
На порталі "Дія" запрацювала функція подання заяв про шлюб

На порталі "Дія" запрацювала функція подання заяв про шлюб

11:04 21.02.2023
"Русскій воєнний корабль, іді…!" за результатами голосування в "Дії" визнано найкращою воєнною поштовою маркою України 2022 року

"Русскій воєнний корабль, іді…!" за результатами голосування в "Дії" визнано найкращою воєнною поштовою маркою України 2022 року

10:54 17.02.2023
Через "Дію" українці подали понад 325 тис. повідомлень про знищення чи пошкодження житла - Шмигаль

Через "Дію" українці подали понад 325 тис. повідомлень про знищення чи пошкодження житла - Шмигаль

19:48 05.02.2023
МВС: Замість "Довідки про реєстрацію місця проживання" – витяг у застосунку "Дія"

МВС: Замість "Довідки про реєстрацію місця проживання" – витяг у застосунку "Дія"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Маск та Возняк попросили призупинити розробку систем ШІ, що перевершують за потужністю GPT-4

"Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часи незалежності - Держкіно

Статусу резидента "Дія.Сity" за рік добровільно позбулися близько 15 компаній із 450 - заступник міністра

Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

ОСТАННЄ

Закон "Про медіа" посилить позиції української мови в цій сфері - мовний омбудсмен

Шість законів України втратили чинність у зв'язку з набуттям чинності законом "Про медіа"

Google у 2022р. удвічі збільшила фінансування українських IT-стартапів – до $10 млн

Мінкультури засуджує рішення студії Lionsgate випустити фільм "Джон Вік 4" у прокат у РФ

"Нова пошта" запустила сервіс повернення речей, що не підійшли, і послугу адресного забору в Польщі

Експерти прогнозують складнощі для IT-індустрії України у 2023 році

Маск та Возняк попросили призупинити розробку систем ШІ, що перевершують за потужністю GPT-4

SpaceX вивела на орбіту 11-у з початку року партію інтернет-супутників Starlink

Засновники Twitter, Apple, Skype, Pinterest підписали відкритого листа з проханням призупинити розробку систем ШІ, які за потужністю перевершують GPT-4

В Естонії заборонять користуватися застосунком ТікТок на телефонах чиновників - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА