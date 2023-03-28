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20:04 28.03.2023

"Київстар" у I кв.-2023 побудує 170 базових станцій

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"Київстар" у I кв.-2023 побудує 170 базових станцій

"Київстар", найбільший мобільний оператор України, за перший квартал 2023 року збудує 170 і модернізує понад 1 тис. базових станцій, ці роботи багато в чому пов'язані зі значною міграцією населення до міст і сіл заходу країни, повідомив президент компанії Олександр Комаров у фейсбуці у вівторок.

"Рівень доступності мережі "Київстар" на вільній території України становить більше ніж 99%. Цей показник відповідає рівню до 24 лютого 2022 року. Тим не менш маємо складнощі в підтриманні такої якості зв'язку, над вирішенням яких активно працюємо", - зазначив голова компанії.

За його словами, час від часу в компанії виникають труднощі з утриманням відповідного рівня доступності мережі через негоду та пов'язані з нею попереджувальні відключення електромережі, а іноді труднощі спричинені питаннями безпеки, безвідповідальним ставленням орендодавців і проблемами отримання доступу до мережі.

Комаров зазначив, що "Київстар" не знижує темпів заміни акумуляторів та підключення нових генераторів, довівши загальну кількість останніх до приблизно 1900, оскільки загроза блекаутів зберігається, а нинішнє покращення ситуації з енергопостачанням є сезонним явищем, пов'язаним із вдалими діями ППО та профіцитом у генерації.

Голова компанії також повідомив, що в Харківській і на декупованих територіях Херсонської області відновлювальні роботи мережі перебувають на фінальному етапі.

Як повідомлялося, 2022 року "Київстар" побудував 659 нових базових станцій, що приблизно відповідає рівню 2021 року. Загалом компанія має близько 14 тис. базових станцій та інших об'єктів мережі.

Комаров на Business Wisdom Summit 15 березня повідомив, що "Київстар" встановив 1790 генераторів, з яких 700 надав бізнес на умовах краудфандингу. Їхня загальна потужність досягла 40 МВт.

Теги: #розширення #київстар #мережа

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