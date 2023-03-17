Телеком

08:02 17.03.2023

Керівництво TikTok вивчає можливі угоди з продажу соцмережі

2 хв читати
Керівництво TikTok вивчає можливі угоди з продажу соцмережі

Соціальна мережа TikTok веде переговори щодо продажу із потенційними покупцями на тлі заяв американської влади про заборону застосунку в США, повідомляє видання New York Post із посиланням на джерела.

"Переговори між TikTok і потенційними покупцями застосунку розгораються. TikTok обмірковує свої варіанти і вивчає можливі угоди, які розглядалися і раніше, коли 2020 року Дональд Трамп, будучи президентом, погрожував заборонити застосунок", - повідомили джерела, близькі до компанії.

Вони не уточнили, з ким саме керівництво соцмережі веде переговори, проте 2020 року можливу співпрацю обговорювали з американською корпорацією з виробництва ПЗ Oracle і американською компанією оптової та роздрібної торгівлі Walmart, які в разі укладення тоді угоди змогли б узяти під контроль дочірню компанію TikTok у США, користувацькі дані та модерацію контенту.

"У четвер, 23 березня, гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу дасть свідчення перед комітетом Палати представників з енергетики і торгівлі про зв'язки компанії з Китаєм", - повідомляє видання.

Раніше в четвер видання The Hill повідомляло, що адміністрація американського президента Джо Байдена вимагає, щоб китайські власники соцмережі TikTok продали свої частки, інакше застосунок можуть заборонити у США. Уточнюється, що таку вимогу висунув комітет Мінфіну з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах (CFIUS).

Наприкінці минулого року Конгрес США схвалив законопроєкт, що забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах і електронних пристроях федерального уряду.

У лютому Білий дім надав усім федеральним агентствам 30 днів на те, щоб видалити TikTok з усіх урядових електронних пристроїв.

Зі свого боку, американські законодавці планують розглянути законопроєкт, який дасть змогу президенту Сполучених Штатів зовсім заборонити застосунок.

Загалом тринадцять штатів США вже вжили заходів проти TikTok, який належить компанії ByteDance, що базується в Китаї.

На думку американської влади, уряд КНР може використовувати китайський застосунок для збору даних американських користувачів.

Додаток TikTok налічує понад 100 млн користувачів у США.

 

 

Теги: #сша #китай #переговори #tiktok

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:00 17.03.2023
Австралія має намір закупити у США понад 200 крилатих ракет "Томагавк" новітніх модифікацій

Австралія має намір закупити у США понад 200 крилатих ракет "Томагавк" новітніх модифікацій

08:35 17.03.2023
У Вашингтоні вважають суверенним вибором Польщі передачу винищувачів Україні

У Вашингтоні вважають суверенним вибором Польщі передачу винищувачів Україні

07:29 17.03.2023
США після інциденту з безпілотником над Чорним морем проводять переоцінку операцій з їх використанням

США після інциденту з безпілотником над Чорним морем проводять переоцінку операцій з їх використанням

20:34 16.03.2023
Подальша підтримка України відповідає інтересам США - Єрмак у зверненні до World Affairs Council of San Antonio

Подальша підтримка України відповідає інтересам США - Єрмак у зверненні до World Affairs Council of San Antonio

18:50 16.03.2023
Глави МЗС України та Китаю обговорили значення принципу територіальної цілісності

Глави МЗС України та Китаю обговорили значення принципу територіальної цілісності

03:39 16.03.2023
Глава Пентагону обіцяє продовжувати постачання зброї Україні

Глава Пентагону обіцяє продовжувати постачання зброї Україні

22:03 15.03.2023
Остін зателефонував Шойгу через збитий над Чорним морем безпілотник

Остін зателефонував Шойгу через збитий над Чорним морем безпілотник

19:59 15.03.2023
Арахамія: У Раді створять делегацію на чолі зі Стефанчуком для лобіювання у США питання про надання Україні винищувачів F16

Арахамія: У Раді створять делегацію на чолі зі Стефанчуком для лобіювання у США питання про надання Україні винищувачів F16

19:30 15.03.2023
Місія МВФ заявила про прогрес у переговорах із Україною про нову програму і плани завершити обговорення найближчими днями

Місія МВФ заявила про прогрес у переговорах із Україною про нову програму і плани завершити обговорення найближчими днями

15:29 15.03.2023
Влада США допускає, що їй не вдасться дістати уламки безпілотника, який упав у Чорне море

Влада США допускає, що їй не вдасться дістати уламки безпілотника, який упав у Чорне море

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Статусу резидента "Дія.Сity" за рік добровільно позбулися близько 15 компаній із 450 - заступник міністра

Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

Україна стає лідером у цифровій трансформації держави та суспільства – Зеленський у посланні до Ради

Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

ОСТАННЄ

Російські окупанти запустили антиукраїнську рекламну кампанію у фейсбуці - Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки

У Литві зобов'язали інтернет-провайдерів заблокувати IP-адреси, використовувані для доступу до телеканалів РФ

"Паріматч" заперечує наявність підстав для санкцій і заявляє про тиск окремих співробітників СБУ

Ткаченко про рік роботи телеканалу "FreeДом": Ви робите важливу роботу, можливо, ще не всім зрозумілу сьогодні

Оплату через мобільний застосунок My Vodafone тимчасово припинено через відкликання ліцензії Айбокс Банку

Сі Цзіньпін заявив про необхідність посилення військової могутності Китаю за рахунок технологій

Закон "Про медіа" відповідає стандартам Ради Європи - висновок експертів

Meta готує новий раунд скорочень, який торкнеться тисячі співробітників

До чверті співробітників найбільших українських IT-компаній працюють з-за кордону

Твіттер працює з перебоями у США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА