Керівництво TikTok вивчає можливі угоди з продажу соцмережі

Соціальна мережа TikTok веде переговори щодо продажу із потенційними покупцями на тлі заяв американської влади про заборону застосунку в США, повідомляє видання New York Post із посиланням на джерела.

"Переговори між TikTok і потенційними покупцями застосунку розгораються. TikTok обмірковує свої варіанти і вивчає можливі угоди, які розглядалися і раніше, коли 2020 року Дональд Трамп, будучи президентом, погрожував заборонити застосунок", - повідомили джерела, близькі до компанії.

Вони не уточнили, з ким саме керівництво соцмережі веде переговори, проте 2020 року можливу співпрацю обговорювали з американською корпорацією з виробництва ПЗ Oracle і американською компанією оптової та роздрібної торгівлі Walmart, які в разі укладення тоді угоди змогли б узяти під контроль дочірню компанію TikTok у США, користувацькі дані та модерацію контенту.

"У четвер, 23 березня, гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу дасть свідчення перед комітетом Палати представників з енергетики і торгівлі про зв'язки компанії з Китаєм", - повідомляє видання.

Раніше в четвер видання The Hill повідомляло, що адміністрація американського президента Джо Байдена вимагає, щоб китайські власники соцмережі TikTok продали свої частки, інакше застосунок можуть заборонити у США. Уточнюється, що таку вимогу висунув комітет Мінфіну з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах (CFIUS).

Наприкінці минулого року Конгрес США схвалив законопроєкт, що забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах і електронних пристроях федерального уряду.

У лютому Білий дім надав усім федеральним агентствам 30 днів на те, щоб видалити TikTok з усіх урядових електронних пристроїв.

Зі свого боку, американські законодавці планують розглянути законопроєкт, який дасть змогу президенту Сполучених Штатів зовсім заборонити застосунок.

Загалом тринадцять штатів США вже вжили заходів проти TikTok, який належить компанії ByteDance, що базується в Китаї.

На думку американської влади, уряд КНР може використовувати китайський застосунок для збору даних американських користувачів.

Додаток TikTok налічує понад 100 млн користувачів у США.