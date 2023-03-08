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19:02 08.03.2023

Сі Цзіньпін заявив про необхідність посилення військової могутності Китаю за рахунок технологій

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Сі Цзіньпін заявив про необхідність посилення військової могутності Китаю за рахунок технологій

Китаю необхідно посилювати військову міць завдяки технологічному розвитку та поліпшенню зв'язків між військово-промисловим комплексом і рештою економіки, заявив глава КНР Сі Цзіньпін делегатам сесії Всекитайських зборів народних представників.

"Глава КНР Сі Цзіньпін закликав Китай наростити військову міць за допомогою технологічних інновацій та поліпшеної координації оборонної індустрії з рештою економіки країни", - передає Bloomberg із посиланням на китайські державні ЗМІ.

Він наголосив, що Китаю потрібно активізувати заходи щодо досягнення незалежності у сфері високих технологій. Також він заявив про необхідність зміцнювати стійкість ланцюгів постачань продукції.

Раніше цього тижня стало відомо, що за проєктом бюджету КНР на поточний рік, видатки Китаю на оборону в 2023 році планується збільшити на 7,2%, до 1553,7 млрд юанів ($225 млрд).

Теги: #китай #оборона #технології #розвиток

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