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13:00 07.03.2023

Meta готує новий раунд скорочень, який торкнеться тисячі співробітників

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Meta готує новий раунд скорочень, який торкнеться тисячі співробітників

Американська Meta Platforms Inc. готує новий раунд скорочення робочих місць, який зачепить тисячі співробітників, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

За словами джерел, скорочення розпочнуться вже цього тижня.

У листопаді минулого року Meta здійснила перший у своїй історії великий раунд скорочення персоналу, який торкнувся 11 тис. осіб.

Новий етап скорочень, зумовлений необхідністю зниження витрат для виконання поставлених компанією фінансових цілей, може бути завершений уже наступного тижня. Співробітники, які опікуються цим завданням, хочуть виконати його якнайшвидше, оскільки головний виконавчий директор Meta Марк Цукерберг готується піти у відпустку для догляду за дитиною, яка має народитися незабаром, зазначають джерела.

Акції Meta подорожчали на 0,5% на додаткових торгах у понеділок. За останні 12 місяців їх вартість опустилася на 1,4%.

Теги: #кадри #meta

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