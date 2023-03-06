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12:26 06.03.2023

Rozetka розпочала роботу в Польщі

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Rozetka розпочала роботу в Польщі

 Український онлайн-ритейлер Rozetka розпочав роботу в Польщі, повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

"Rozetka розпочала роботу в Польщі. Поки що в тестовому режимі: перевіряємо всі процеси, наповнюємо асортиментом сайт, налагоджуємо всі логістичні ланки", - повідомив він у фейсбуці.

Чечоткін зазначив, що в роботі розраховують і на велику українську аудиторію (у Польщі проживають понад 2 млн українців), і на місцеву.

"Дякуємо ЗСУ за те, що це в принципі можливо! За те, що через рік після початку повномасштабної війни, ми не тільки вистояли, а можемо розвивати бізнес. І всім нашим клієнтам, для яких ми залишилися "щоразу що треба", - зазначив він.

Онлайн-магазин електроніки та побутової техніки Rozetka був заснований у 2005 році в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними. У наступні роки компанія трансформувалася в мультикатегорійний онлайн-маркетплейс. У грудні 2022 року відвідуваність Rozetka становила 40 млн осіб на місяць.

Теги: #польща #rozetka

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