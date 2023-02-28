Телеком

13:59 28.02.2023

Китай звинуватив США у зловживанні владою та тиску на інокомпанії на тлі заборони TikTok у Білому домі

1 хв читати
Китай звинуватив США у зловживанні владою та тиску на інокомпанії на тлі заборони TikTok у Білому домі

Китайське МЗС назвало рішення адміністрації президента США видалити застосунки китайської соцмережі TikTok з усіх урядових пристроїв необґрунтованим тиском на іноземні компанії.

"Наскільки невпевненими в собі можуть бути США, провідна держава світу, щоб настільки боятися улюбленого додатку молоді?" - цитує інформагентство Associated Press (AP) представника китайського МЗС Мао Нін.

"Рішуче виступаємо проти помилкової практики американської сторони щодо узагальнення поняття національної безпеки, зловживання державною владою та необґрунтованого тиску на компанії з інших країн", - заявила вона.

Мао Нін також закликала Вашингтон дотримуватися принципів ринкової економіки і "забезпечити відкрите, справедливе та недискримінаційне середовище для компаній з усього світу, щоб вони могли інвестувати та працювати у Сполучених Штатах".

За даними AP, Білий дім у вівторок зобов'язав усі федеральні агенції протягом 30 днів видалити TikTok з усіх урядових пристроїв. Потім аналогічне рішення ухвалила влада Канади.

Минулого тижня Європейська комісія оголосила про зупинення використання TikTok на своїх корпоративних пристроях з міркувань кібербезпеки.

Теги: #китай #tiktok

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:51 27.02.2023
Якщо Китай вирішить постачати РФ зброю, це буде небезпечною помилкою - Єрмак

Якщо Китай вирішить постачати РФ зброю, це буде небезпечною помилкою - Єрмак

21:42 26.02.2023
У Білому домі визнали складною реалізацію мирного плану Китаю щодо України

У Білому домі визнали складною реалізацію мирного плану Китаю щодо України

08:50 25.02.2023
США поки що не фіксують поставок Китаєм зброї Росії для війни - Байден

США поки що не фіксують поставок Китаєм зброї Росії для війни - Байден

08:06 25.02.2023
Кулеба про "мирний план" Китаю: Ми не згодні щонайменше з одним пунктом

Кулеба про "мирний план" Китаю: Ми не згодні щонайменше з одним пунктом

20:31 24.02.2023
Китай заперечує можливість постачання РФ безпілотників

Китай заперечує можливість постачання РФ безпілотників

18:56 24.02.2023
Зеленський: Для нас важливо не допустити постачання китайської зброї до Росії

Зеленський: Для нас важливо не допустити постачання китайської зброї до Росії

18:36 24.02.2023
Зеленський про мирний план Китаю: Там є тези про повагу до міжнародного права, територіальної цілісності та безпекових питань, ми маємо це використовувати

Зеленський про мирний план Китаю: Там є тези про повагу до міжнародного права, територіальної цілісності та безпекових питань, ми маємо це використовувати

13:25 24.02.2023
Столтенберг і фон дер Ляєн про пропозиції Китаю: До Китаю немає довіри

Столтенберг і фон дер Ляєн про пропозиції Китаю: До Китаю немає довіри

12:40 24.02.2023
Столтенберг: Ми бачимо ознаки того, що Китай може планувати постачання зброї Росії - цього не повинно статися

Столтенберг: Ми бачимо ознаки того, що Китай може планувати постачання зброї Росії - цього не повинно статися

12:38 24.02.2023
Арахамія про мирний план Китаю: В ньому немає пункту про термінове виведення військ РФ з України

Арахамія про мирний план Китаю: В ньому немає пункту про термінове виведення військ РФ з України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Статусу резидента "Дія.Сity" за рік добровільно позбулися близько 15 компаній із 450 - заступник міністра

Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

Україна стає лідером у цифровій трансформації держави та суспільства – Зеленський у посланні до Ради

Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

ОСТАННЄ

SpaceX виведе на орбіту нову партію з 51 інтернет-супутника Starlink

Military-tech стартапи будуть виділені в окремий напрям Українського фонду стартапів - заступник глави Мінцифри

Мінцифри пропонує продовжити пільги зі сплати ПДВ резидентам "Дія.City" - заступник міністра Борняков

Мінцифри планує запустити "е-резиденство" цієї весни - заступник міністра

Статусу резидента "Дія.Сity" за рік добровільно позбулися близько 15 компаній із 450 - заступник міністра

США заборонять 90 компаніям РФ та інших країн купувати напівпровідники та інші товари - Білий дім

Низка українських інформаційних ресурсів зазнала кібератаки - Держспецзв'язку

"Vodafone Україна" виплатив $12,4 млн відсотків за єврооблігаціями

Держкіно поки що не підписало контракт із переможницею конкурсу на гендиректора Довженко-Центру Гончарук через розбіжності у положеннях документа

Бюджет Європейського фонду солідарності з українським кіно становить EUR1 млн на 2023 рік - Держкіно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА