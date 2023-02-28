Китай звинуватив США у зловживанні владою та тиску на інокомпанії на тлі заборони TikTok у Білому домі

Китайське МЗС назвало рішення адміністрації президента США видалити застосунки китайської соцмережі TikTok з усіх урядових пристроїв необґрунтованим тиском на іноземні компанії.

"Наскільки невпевненими в собі можуть бути США, провідна держава світу, щоб настільки боятися улюбленого додатку молоді?" - цитує інформагентство Associated Press (AP) представника китайського МЗС Мао Нін.

"Рішуче виступаємо проти помилкової практики американської сторони щодо узагальнення поняття національної безпеки, зловживання державною владою та необґрунтованого тиску на компанії з інших країн", - заявила вона.

Мао Нін також закликала Вашингтон дотримуватися принципів ринкової економіки і "забезпечити відкрите, справедливе та недискримінаційне середовище для компаній з усього світу, щоб вони могли інвестувати та працювати у Сполучених Штатах".

За даними AP, Білий дім у вівторок зобов'язав усі федеральні агенції протягом 30 днів видалити TikTok з усіх урядових пристроїв. Потім аналогічне рішення ухвалила влада Канади.

Минулого тижня Європейська комісія оголосила про зупинення використання TikTok на своїх корпоративних пристроях з міркувань кібербезпеки.