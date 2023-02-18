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12:06 18.02.2023

Чатбот зі штучним інтелектом ChatGPT став офіційно доступний в Україні

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Чатбот зі штучним інтелектом ChatGPT став офіційно доступний в Україні

Україну виключили зі списку країн, в яких заблоковано використання чатбота зі штучним інтелектом ChatGPT розробника OpenAl, після чого продукт став доступний українським користувачам, повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

"ChatGPT тепер доступний в Україні. Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням – офіційні листи, дзвінки та зустрічі з керівництвом. І, нарешті, нам вдалося виправити несправедливість", - наголосив Федоров.

Програма не працюватиме на тимчасово окупованих Росією територіях, щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди, уточнив Федоров. "ChatGPT чудово володіє українською мовою, на відміну від росіян", - зазначив він.

Глава Мінцифри подякував за правильне рішення компанії-розробнику OpenAI і раднику керівника Офісу президента, президенту Київської школи економіки (KSE) Тимофію Милованову за сприяння у вирішення проблеми.

Раніше повідомлялося, що Україна потрапила в санкційний список країн, використання ChatGPT в яких було заборонено. У цьому списку також РФ, Білорусь та Іран. Про причини такого відбору не повідомлялося.

Водночас, як зазначалося в ЗМІ, українські користувачі знайшли більше п'яти способів обходити блокування, зокрема за допомогою використання іноземних SIM-карт зарубіжних мобільних операторів, застосування VPN, зміни прив'язки до країни в Google, використання розширень для браузера Google Chrome.

ChatGPT стрімко набрав популярність в інтернеті після запуску наприкінці листопада 2022 року: кількість користувачів чатботу досягла 100 млн за перші два місяці існування. Його здатність імітувати людську бесіду стала приводом для обговорень, що програма зможе замінити професійних письменників і навіть поставити під загрозу пошуковий бізнес Google, писав Bloomberg. Чат здатний генерувати тексти будь-якого масштабу і коди розмітки HTML, також відповідати на запити у властивій людині манері, підтримувати діалог і відповідати на уточнювальні запитання.

KSE вже відкрила набір на безкоштовний воркшоп з використання ChatGPT і розглядає можливість повноцінного навчального курсу, написав Милованов на сторінці в Facebook.

Microsoft вже інвестувала близько $1 млрд в OpenAI. Компанія також працює над включенням чатбота ChatGPT у свою пошукову систему Bing.

Теги: #федоров #мінцифри #чатбот

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