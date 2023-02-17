Держспецзв'язку представлятиме Україну в Об'єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО

Представника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації буде направлено до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони HATO, повідомляє пресслужба Держспецзв'язку в п'ятницю.

Зазначено, що відповідне рішення Кабінету Міністрів, ухвалене під час сьогоднішнього засідання уряду, стало результатом спільної роботи служби та Національного координаційного центру кібербезпеки.

"Заявку на приєднання України до CCDCOE подав Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України за участі Держспецзв'язку в серпні 2021 року. У березні минулого року її підтримали всі члени Керівного комітету одностайно. У січні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підписав Технічну угоду про приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE)", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що підписання Україною Технічної угоди про вступ, а в подальшому – й іншими країнами-членами центру – формалізує участь країни у CCDCOE.

"Наявність представника Держспецзв'язку в CCDCOE дасть можливість посилити обмін досвідом у сфері кіберзахисту та кібероборони між Україною та країнами-членами CCDCOE, що сприятиме збільшенню ефективності протидії агресії у кіберпросторі", - переконані в Держспецзв'язку.

Там додають, що українські фахівці отримають доступ до "величезної бази знань, зможуть брати участь у спільних кібернавчаннях та проводити разом із партнерами дослідження у сфері кібербезпеки, зокрема у сфері захисту критичної інфраструктури".

"Об'єднаний центр передових технологій із кібероборони НАТО – один із Центрів НАТО, що забезпечує боротьбу з кібератаками та кіберзахист інформаційних систем, а також навчання та підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО. До центру входять 38 країн (29 країн - членів НАТО і дев'ять країн-партнерів, однією з яких є Україна)", - підсумували в службі.