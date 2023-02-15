Телеком

19:38 15.02.2023

Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

2 хв читати
Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія направив звернення до голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з закликом розглянути ситуацію щодо обшуків в офісі IT-компанії MacPaw та в будинку її засновника Олександра Косована.

"Цей інцидент не можна залишати без реакції. Тому я направляю звернення до голови комітету ВР із питань правоохоронної діяльності з проханням у межах демократичного парламентського контролю розглянути цей випадок на засіданні комітету за участю правоохоронців та представників ІТ-компанії. І за його результатами запропонувати можливі варіанти реагування для того, щоб такі випадки більше не повторювалися", – написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.

Арахамія наголосив, що у фракції "Слуга народу" обурені обшуками в одній із топових IT-компаній країни та її власника, який "витратив багато власних коштів на допомогу Збройним силам".

"Земельна ділянка не може бути причиною зупинки роботи бізнесу. Тим паче зараз, коли для нас важливе кожне збережене робоче місце, кожна гривня податків", – зазначив парламентарій.

Як повідомлялося, в середу в офісі однієї з найбільших українських IT-компаній MacPaw та в будинку її засновника Олександра Косована відбулися обшуки правоохоронців у зв'язку з питаннями придбаних у 2016-2012 роках компанією земельних ділянок для будівництва комплексу відпочинку IT-Relax для співробітників.

Косован у фейсбуці повідомив, що чиновники зацікавилися земельними ділянками після того, як у розвиток спірних ділянок було інвестовано десятки мільйонів доларів. За його словами, до обшуків слідчим було надано всі необхідні документи. На захист MacPaw виступили багато представників бізнесу, і не лише з IT-сектора.

Згідно з інформацією в базі судових рішень, правоохоронці мають претензії до ТОВ "Макпау Проперті Менеджмент" у зв'язку з реалізацією проєкта будівництва комплексу відпочинку IT-Relax на території Циблівської сільської об'єднаної громади (Бориспільський р-н Київська обл.). Кримінальне провадження було відкрито у червні 2021 року. Основні обвинувачення - нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра.

Заснована Косованом у 2008 році MacPaw є компанією з розробки програмного забезпечення. Основні продукти - CleanMyMac X, ClearVPN, Setapp та Gemini, Unarchiver. Заявлена кількість користувачів перевищує 30 млн.

У свою чергу міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що обшуки в компанії MacPaw підтверджують необхідність ухвалення закону про обмеження повноважень правоохоронців "Маски-шоу стоп".

 

Теги: #парламент #компанія #обшуки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:31 15.02.2023
Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

16:11 15.02.2023
Відбулися обшуки в IT-компанії MacPaw та у її засновника

Відбулися обшуки в IT-компанії MacPaw та у її засновника

19:53 02.02.2023
Підозрюваних у корупції депутатів Європарламенту позбавили парламентського імунітету

Підозрюваних у корупції депутатів Європарламенту позбавили парламентського імунітету

07:35 02.02.2023
Зеленський: Слідчі дії в середу – рух до справедливості

Зеленський: Слідчі дії в середу – рух до справедливості

20:06 01.02.2023
Данілов про серію обшуків СБУ спільно з БЕБ: Ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули про честь і совість

Данілов про серію обшуків СБУ спільно з БЕБ: Ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули про честь і совість

14:21 01.02.2023
СБУ підтвердила проведення обшуків у власників і топменеджменту "Укрнафти" та "Укртатнафти"

СБУ підтвердила проведення обшуків у власників і топменеджменту "Укрнафти" та "Укртатнафти"

10:51 01.02.2023
У будинку Коломойського здійснюють обшук у справах в "Укртатнафті" та "Укрнафті" - ЗМІ

У будинку Коломойського здійснюють обшук у справах в "Укртатнафті" та "Укрнафті" - ЗМІ

14:48 25.01.2023
Прокуратура Києва передала на потреби ЗСУ понад 52 млн грн заарештованих коштів російської чайної компанії

Прокуратура Києва передала на потреби ЗСУ понад 52 млн грн заарештованих коштів російської чайної компанії

09:12 20.01.2023
Компанію, яка скасувала співбесіду через вимогу кандидата спілкуватися українською мовою, перевірять на дотримання мовного законодавства

Компанію, яка скасувала співбесіду через вимогу кандидата спілкуватися українською мовою, перевірять на дотримання мовного законодавства

03:23 20.01.2023
Парламент Азербайджану вважає резолюцію Європарламенту щодо ситуації в Карабаху несправедливою

Парламент Азербайджану вважає резолюцію Європарламенту щодо ситуації в Карабаху несправедливою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

Україна стає лідером у цифровій трансформації держави та суспільства – Зеленський у посланні до Ради

Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

Україна отримає 10 тис. терміналів Starlink у найближчі місяці – глава Мінцифри

ВР ухвалила новий законопроєкт "Про медіа"

ОСТАННЄ

У Мінкультури заявляють про понад 6 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу "FreeДом" у соцмережах та на партнерських каналах за 11 місяців

НБУ за 2022 р. виявив 4,5 тис. шахрайських сайтів

Єврокомісія ініціювала включення України до зони європейського роумінгу

РФ удосконалює свої безпілотники новітніми технологіями в обхід міжнародних санкцій - співзасновник "Монобанку"

SpaceX вивела на орбіту п'яту з початку року групу інтернет-супутників Starlink

"Укрпошта" видала вже 3 млн LED-ламп за програмою ЄС та уряду

Нових змін у роботі Starlink в Україні немає

SpaceX Ілона Маска обмежила використання Україною інтернету Starlink для керування дронами

"Нова пошта" виходить на ринок Литви, організовує міні-коворкінги у відділеннях в Україні

Zoom скоротить 1,3 тис. співробітників, або 15% штату

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА