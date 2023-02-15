Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія направив звернення до голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з закликом розглянути ситуацію щодо обшуків в офісі IT-компанії MacPaw та в будинку її засновника Олександра Косована.

"Цей інцидент не можна залишати без реакції. Тому я направляю звернення до голови комітету ВР із питань правоохоронної діяльності з проханням у межах демократичного парламентського контролю розглянути цей випадок на засіданні комітету за участю правоохоронців та представників ІТ-компанії. І за його результатами запропонувати можливі варіанти реагування для того, щоб такі випадки більше не повторювалися", – написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.

Арахамія наголосив, що у фракції "Слуга народу" обурені обшуками в одній із топових IT-компаній країни та її власника, який "витратив багато власних коштів на допомогу Збройним силам".

"Земельна ділянка не може бути причиною зупинки роботи бізнесу. Тим паче зараз, коли для нас важливе кожне збережене робоче місце, кожна гривня податків", – зазначив парламентарій.

Як повідомлялося, в середу в офісі однієї з найбільших українських IT-компаній MacPaw та в будинку її засновника Олександра Косована відбулися обшуки правоохоронців у зв'язку з питаннями придбаних у 2016-2012 роках компанією земельних ділянок для будівництва комплексу відпочинку IT-Relax для співробітників.

Косован у фейсбуці повідомив, що чиновники зацікавилися земельними ділянками після того, як у розвиток спірних ділянок було інвестовано десятки мільйонів доларів. За його словами, до обшуків слідчим було надано всі необхідні документи. На захист MacPaw виступили багато представників бізнесу, і не лише з IT-сектора.

Згідно з інформацією в базі судових рішень, правоохоронці мають претензії до ТОВ "Макпау Проперті Менеджмент" у зв'язку з реалізацією проєкта будівництва комплексу відпочинку IT-Relax на території Циблівської сільської об'єднаної громади (Бориспільський р-н Київська обл.). Кримінальне провадження було відкрито у червні 2021 року. Основні обвинувачення - нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра.

Заснована Косованом у 2008 році MacPaw є компанією з розробки програмного забезпечення. Основні продукти - CleanMyMac X, ClearVPN, Setapp та Gemini, Unarchiver. Заявлена кількість користувачів перевищує 30 млн.

У свою чергу міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що обшуки в компанії MacPaw підтверджують необхідність ухвалення закону про обмеження повноважень правоохоронців "Маски-шоу стоп".