Держспецзв'язку попереджає про хакерське розсилання нібито від імені "Укртелекому"

Фахівці урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджають про масове розсилання електронних листів із шкідливими посиланнями нібито від імені "Укртелекому".

"Небезпечні листи мають тему "Судова претензія за вашим особовим рахунком №7192206443063763 від: 06.02.2023" та додатком у вигляді RAR-архіву "судовий лист, інформація про заборгованість.rar",– йдеться у повідомленні у вівторок.

За даними CERT-UA, архів містить EXE-файл, запуск якого призведе до встановлення на комп'ютері програми для віддаленого контролю та спостереження Remcos, розробки компанії BreakingSecurity.

"Виходячи з того, що об'єктами кібератак зазвичай є органи державної влади України, а також зважаючи на функціонал використовуваних програм, вважаємо, що активність здійснюється з метою шпигунства", - наголосили в CERT-UA.