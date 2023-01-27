Телеком

12:48 27.01.2023

Телеком-провайдер Vega у 2023 році продовжить нарощувати присутність у сегменті енергоефективного інтернету

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Телеком-провайдер Vega у 2023 році продовжить нарощувати присутність у сегменті енергоефективного інтернету

Телеком-провайдер Vega у 2023 році продовжить інвестувати у розширення мережі енергоефективного інтернету за технологією GPON (gigabit passive optical networks) та почне заміну FTTB мереж (fiber to the building) у всіх місцях присутності, повідомив гендиректор Скрипніков агентству "Інтерфакс-Україна".

"Щодо планів, ми й надалі збільшуватимемо інвестиції у розширення мереж та будівництво нових зон гігабітного інтернету за сучасною технологією GPON. Також плануємо модернізацію FTTB мереж на GPON у всіх місцях присутності", - сказав Скрипніков, наголосивши, що зараз в Україні спостерігається значне зростання інтересу до енергоефективного інтернету.

За його словами, компанія фіксує постійне збільшення кількості заявок від охочих підключитись. У грудні 2022 року Vega вийшла на 5 тис. нових підключень за технологією GPON, тоді як у грудні 2021 року таких було лише 916.

"У грудні підключили рекордну кількість - понад 5 тисяч абонентів і плануємо продовжувати в тому ж темпі. Незважаючи на недостатню кількість генераторів та АКБ, наші фахівці намагаються забезпечити зв'язком клієнтів, щоб, незважаючи ні на що, люди залишалися онлайн", - зазначив Скрипніков.

У компанії зазначили, що зосередилися на розвитку енергоефективного інтернету за технологією GPON ще кілька років тому, і зараз переконалася в правильності обраного курсу: в умовах пошкодження енергетичної інфраструктури в результаті російських обстрілів Vega виявилася більш підготовленою і в 2022 році була серед перших провайдерів, активно розвивали напрям енергоефективного інтернету.

"Завдяки надійній постійній підтримці Vodafone Ukraine, до складу якого Vega увійшла більше року тому, тільки за рік ми побудували 1072 нові зони, що дозволило зробити енергоефективний інтернет доступним ще для 148 519 домогосподарств", - повідомив Скрипніков.

Національний телеком-оператор Vega входить до групи компаній Vodafone Ukraine. Оператор пропонує комплексні рішення в сфері фіксованого телефонного зв'язку, широкосмугового доступу до інтернету та передачі даних. Компанія присутня у 22 областях України. Послуги інтернет за технологією GPON надає у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Харкові. Оперативне управління телекомунікаційною групою Vega здійснює ПрАТ "Фарлеп-Інвест".

Теги: #телеком #vega #енергетика

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