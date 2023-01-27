Мінреінтеграції розробило інструкцію, як дивитися українське ТБ у тимчасово окупованому Криму

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно із Збройними силами України розробило інструкцію, як дивитися українське телебачення на тимчасово окупованому півострові Крим.

"Громадяни України, які проживають у тимчасово окупованому Криму й хочуть переглядати українські канали, можуть спробувати кілька способів підключення до них. Найпростіше – це налаштувати свої супутникові приймачі на автопошук і знайти бажані канали. Якщо такий варіант не спрацював, можна спробувати відкалібрувати тарілки супутникового зв'язку на прийом сигналу. Для цього краще звернутися по допомогу до компетентних фахівців у регіоні", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

Зазначено, що переглядати українське ТБ можна через інтернет, скориставшись VPN-сервісами, а підключення з українських IP-адрес дасть змогу безкоштовно дивитися основні новини та розважальні українські канали, які транслюються на безкоштовних платформах онлайн-телебачення (Megogo, 1+1 video, YouTV). "До того ж VPN дозволяє маскувати від інтернет-провайдера місце перебування користувача", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що використання VPN достатньо виконати кілька кроків: створити обліковий запис на сторінці вибраного VPN-сервісу; завантажити файли застосунку, інсталювати їх, а потім – авторизуватися; відкрити програму VPN і натиснути кнопку "Підключення". Сервіс автоматично розпочне роботу, з'єднавшись із віртуальним сервером. Можна також самостійно обрати країну зі списку серверів. Під час роботи VPN у пошуковому рядку браузера необхідно прописати назву обраної української платформи онлайн-телебачення.