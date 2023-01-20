"Нова пошта" вийшла на 95% від довоєнних відправлень

"Нова пошта" адаптувалася до роботи в умовах повномасштабної російської агресії і вже вийшла на показник обсягу відправлень у 95% від довоєнного, в 2023 році має намір не знижувати темпів розвитку, відкриваючи нові відділення, а також завершити будівництво двох сортувальних терміналів в Одесі та Києві, повідомив співзасновник компанії В'ячеслав Климов.

"Економіка та бізнес адаптувалися: якщо розуміти, що "Нова пошта" - це своєрідний датчик у системі, то хочу додати оптимізму, оскільки ми вийшли на показник 95% у кількості відправлень порівняно з роком до року. Тобто зараз українські споживачі, які здебільшого є нашими клієнтами, споживають в інтернет-магазинах, у бізнесів та надсилають лише на 5% менше, ніж відправляли минулого року", - сказав Климов під час щорічної дискусії "Україна та світ попереду 2023" у Києві, організованій виданням NV.

Він уточнив, що йдеться про добудову двох великих сортувальних терміналів – одного в Одесі, іншого – у Києві на Бориспільській трасі.

Співвласник "Нової пошти" наголосив, що компанія продовжує інвестувати кошти в умовах серйозних операційних викликів. "Ви можете собі уявити, коли гігантські сортувальні центри працюють 8-10 годин на дизель-генераторах, щоб забезпечити безперебійні операції. Ми продовжуватимемо це робити", - запевнив Климов.

За його словами, компанія також планує розширювати кількість своїх відділень у Польщі, де вже відкрито 18 відділень у 8 містах.

"Думаю, що вже за тиждень буде більше. Ми почали (працювати в Польщі) з жовтня, і в нас вже 80 тис. унікальних клієнтів, які скористалися "Новою поштою", - сказав Климов.

Він зазначив, що компанія працює над тим, щоб спростити процес доставки та зробити його для сполучення Варшава-Київ таким же простим, як для сполучення Київ-Івано-Франківськ.

"Зараз це непросто, тому що ще митниця - ми стоїмо по 2-3 доби на кордоні. Люди намагаються відправити все, що завгодно, тому це проблема. Ми намагаємося зробити це легко і водночас безпечно та швидко. З іншого боку, це неймовірний досвід, до якого я закликаю кожного бізнесмена", - зазначив співвласник "Нової пошти".

"Нова пошта" – найбільший учасник українського логістичного ринку: її мережа налічує близько 10 тис. відділень та 13 тис. поштоматів по всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн. Крім цього, небанківська фінансова установа "НоваПей" надає послуги з грошових переказів та операцій з електронними грошима. За 2021 рік було проведено 388 млн транзакцій.

До складу групи також входить "Нова пошта Глобал", яка розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном. Компанія виконує регулярні авіарейси до США, Європи, Китаю і за 2021 рік доставила 9,3 млн міжнародних відправлень.