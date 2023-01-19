"Укртелеком" надаватиме безкоштовний Wi-Fi у п'яти містах

"Укртелеком", найбільший фіксований оператор України, запускає у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон, які забезпечать доступ до інтернету протягом двох-чотирьох годин у разі відключення електроенергії, повідомив гендиректор компанії Юрій Курмаз в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Обговорюючи різні сценарії при блекауті, ми в "Укртелекомі" вирішили відкрити мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон у п'яти містах, де ми кілька років тому здійснили модернізацію нашої інфраструктури і встановили активні вуличні шафи (MSAN – Multi-Service Access Node – мультисервісна платформа доступу - пристрій, який з'єднує абонентські лінії з ядром мережі – ІФ-У)", - зазначив він.

Курмаз уточнив, що йдеться про вуличні "сірі шафи", знайомі багатьом жителям цих міст, на яких будуть відповідні наклейки-покажчики.

"Таких зон із публічним Wi-Fi у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові буде понад 700. Якраз готуємося широко анонсувати цей проєкт", - зазначив гендиректор.