Інтерфакс-Україна
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09:46 12.05.2025

"Vodafone Україна" у 2025 р. розширить покриття сервісів VoLTE і VoWiFi на всій території України

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"Vodafone Україна" у 2025 р. розширить покриття сервісів VoLTE і VoWiFi на всій території України

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) протягом 2025 року планує розширити покриття доступності сервісу VoLTE (voice-over-LTE) та VoWiFi на всій території України.

Згідно зі звітом про управління на офіційному сайті "Vodafone Україна", дзвінки у Wi-Fi мережах доступні по всій території України. Натомість, послуга не надається в роумінгу.

Дзвінки у мережі LTE – послуга VoLTE станом на кінець 2024 року були доступні у Києві (навіть в метрополітені), Дніпрі, Одесі, Кропивницькому, Олександрії, Миколаєві, Чернігові, Прилуках, Ковелі, Луцьку, Чорноморську. Також, в Київській, Львівській, Полтавській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Харківській, Закарпатській, Тернопільській областях.

"Vodafone Україна" розпочала тестування технологій VoLTE та VoWiFi у грудні 2024 року. Вони запущені на основі технологічного рішення IMS (IP Multimedia Subsystem) і дозволяють без додаткових витрат здійснювати голосові дзвінки через 4G-мережу та Wi-Fi, сказано в повідомленні.

Серед переваг технологій - краща якість звуку, швидше з'єднання, стабільний зв'язок - за допомогою VoLTE можна дзвонити чи приймати дзвінки і одночасно, залишаючись онлайн. Також, абоненти без перешкод можуть користуватись під час розмови навігатором, інтернетом, календарем, приймати та надсилати повідомлення. Більша територія покриття: VoWiFi можна використовувати навіть тоді, коли немає мережі або сигнал слабкий – в авіа-режимі, або в підвальних та напівпідвальних приміщеннях: в укритті, магазині на цокольному поверсі.

Здійснювати виклик у мережах Wi-Fi та LTE можна без додаткових сплат: вони тарифікуються так само, як звичайні дзвінки в тарифі – тарифні мегабайти не використовуються.

Теги: #покриття #vodafone #wi_fi

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