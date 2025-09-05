Інтерфакс-Україна
Телеком
12:01 05.09.2025

Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр

Мобільні оператори мають покрити міжнародні та національні дороги 4G  зв’язком до кінця 2026 року, також запущено декілька проєктів щодо покращення зв’язку на залізниці, повідомив перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, про це, серед іншого, йшла мова під час зустрічі з найбільшими телеком-операторами України — Kyivstar, lifecell та Vodafone.

Окрім того, учасники обговорили розвиток телеком-мереж, зокрема мету - забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року.

Як зазначається, домовлено із СЕО компаній, що оператори прискорять інвестування у власні мережі для забезпечення зв’язку абонентам.

"Попри всі виклики повномасштабної війни, оператори продовжують постійно працювати: розширюють покриття, будують нові вежі, залучають інвестиції, забезпечують сталість мереж під час знеструмлень та відновлюють їх після обстрілів ", - наголосив Федоров.

Теги: #покриття #4g

