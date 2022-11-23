lifecell відновлює покриття у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях

Мобільний оператор компанія lifecell продовжує відновлювати зруйновану та розкрадену окупантами інфраструктуру.

"У Харківській області працюють та забезпечують жителів звільнених населених пунктів зв'язком 87,3% базових станцій lifecell. Після звільнення ЗСУ територій у Харківській області протягом жовтня оператор відновив зв'язок у 21 населеному пункті...У листопаді команді lifecell вдалося відновити зв'язок у 27 населених пунктах", - повідомив оператор у середу.

За його даними, у Херсонській області цього місяця lifecell відновив зв'язок у Херсоні (шість базових станцій), Чорнобаївці, Білій Криниці, Гаврилівці, Нововоронцівці, Кочубеївці. Також відновлено базові станції у Великій Олександрівці, Високопіллі та Кучерському.

У Миколаївській області у листопаді завдяки ремонтним командам оператора відновлено роботу двох базових станцій у Снігурівці. За іншими деокупованими населеними пунктами триває робота з розмінування.

Також у Херсоні та Харківській області команди оператора роздають місцевим жителям стартові пакети, щоб вони могли спілкуватися з рідними та близькими.

"Найбільшими труднощами при відновленні зв'язку на звільнених територіях є значні пошкодження та крадіжки обладнання окупантами, а також відсутність енергопостачання", - наголошує оператор.

Крім того, всім абонентам lifecell, що перебували в окупації, нараховується пакет послуг без додаткової плати (500 хвилин для дзвінків на всі номери в Україні та 10 ГБ мобільного інтернету на 30 днів). Пакет нараховуватиметься абонентам автоматично того ж дня або наступного дня після того, як вони з'явилися в мережі lifecell у звільнених містах та селах.