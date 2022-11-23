Телеком

11:40 23.11.2022

lifecell відновлює покриття у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях

2 хв читати
lifecell відновлює покриття у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях

Мобільний оператор компанія lifecell продовжує відновлювати зруйновану та розкрадену окупантами інфраструктуру.

"У Харківській області працюють та забезпечують жителів звільнених населених пунктів зв'язком 87,3% базових станцій lifecell. Після звільнення ЗСУ територій у Харківській області протягом жовтня оператор відновив зв'язок у 21 населеному пункті...У листопаді команді lifecell вдалося відновити зв'язок у 27 населених пунктах", - повідомив оператор у середу.

За його даними, у Херсонській області цього місяця lifecell відновив зв'язок у Херсоні (шість базових станцій), Чорнобаївці, Білій Криниці, Гаврилівці, Нововоронцівці, Кочубеївці. Також відновлено базові станції у Великій Олександрівці, Високопіллі та Кучерському.

У Миколаївській області у листопаді завдяки ремонтним командам оператора відновлено роботу двох базових станцій у Снігурівці. За іншими деокупованими населеними пунктами триває робота з розмінування.

Також у Херсоні та Харківській області команди оператора роздають місцевим жителям стартові пакети, щоб вони могли спілкуватися з рідними та близькими.

"Найбільшими труднощами при відновленні зв'язку на звільнених територіях є значні пошкодження та крадіжки обладнання окупантами, а також відсутність енергопостачання", - наголошує оператор.

Крім того, всім абонентам lifecell, що перебували в окупації, нараховується пакет послуг без додаткової плати (500 хвилин для дзвінків на всі номери в Україні та 10 ГБ мобільного інтернету на 30 днів). Пакет нараховуватиметься абонентам автоматично того ж дня або наступного дня після того, як вони з'явилися в мережі lifecell у звільнених містах та селах.

Теги: #звязок #lifecell #покриття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 20.11.2022
На деокупованій території Херсонської області відновлено 52 базові та 3 пересувні станції мобільного зв'язку - голова ОВА

На деокупованій території Херсонської області відновлено 52 базові та 3 пересувні станції мобільного зв'язку - голова ОВА

19:18 15.11.2022
До 20 листопада планується відновити зв'язок на всій деокупованій території Херсонської області – Шмигаль

До 20 листопада планується відновити зв'язок на всій деокупованій території Херсонської області – Шмигаль

19:26 14.11.2022
У Херсоні з вівторка працюватиме публічна точка доступу до Wi-Fi, фахівці продовжують відновлювати зв'язок у місті

У Херсоні з вівторка працюватиме публічна точка доступу до Wi-Fi, фахівці продовжують відновлювати зв'язок у місті

21:09 04.11.2022
Голова Запорізької ОВА закликав операторів зв'язку забезпечити безперервну роботу мереж при відключенні електроенергії

Голова Запорізької ОВА закликав операторів зв'язку забезпечити безперервну роботу мереж при відключенні електроенергії

20:08 02.11.2022
Раді пропонують ратифікувати меморандум про співпрацю в рамках програми НАТО

Раді пропонують ратифікувати меморандум про співпрацю в рамках програми НАТО

16:27 01.11.2022
Закон про поштовий зв’язок суперечать угоді України про Асоціацію з ЄС та створює корупційні ризики

Закон про поштовий зв’язок суперечать угоді України про Асоціацію з ЄС та створює корупційні ризики

11:45 31.10.2022
"Київстар" не підтверджує перебоїв із зв'язком у Києві

"Київстар" не підтверджує перебоїв із зв'язком у Києві

14:14 26.10.2022
Базова станція на генераторі споживає 100 л палива на день - lifecell

Базова станція на генераторі споживає 100 л палива на день - lifecell

12:29 24.10.2022
lifecell запустив базову станцію на сонячних батареях

lifecell запустив базову станцію на сонячних батареях

19:20 23.10.2022
Зв'язку у Херсоні немає, окупанти руйнують цифрову інфраструктуру у місті

Зв'язку у Херсоні немає, окупанти руйнують цифрову інфраструктуру у місті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна готова допомогти світові у забезпеченні цифрової безпеки – Зеленський

Держкіно призупиняє реорганізацію Довженко-Центру до завершення повного аудиту й обрання нового керівника

Реорганізацію Довженко-Центру згідно з раніше ухваленими рішеннями буде зупинено - Ткаченко

Ворожа пропаганда атакує ІТ-систему ситуаційної обізнаності ЗСУ

Національний оборонний хакатон-2022 перенесено у зв'язку з загостренням ситуації з ракетними обстрілами РФ й атаками дронів

ОСТАННЄ

Ракета компанії SpaceX стартувала на орбіту з європейським супутником зв'язку

"Київстар" запустив VoLTE для абонентів передоплати

"Укрпошта" відновила прийом посилок до та з Херсона

Multiplex відновив роботу трьох із семи постраждалих внаслідок агресії Росії кінотеатрів

"Vodafone Україна" планує в 2023 р. перевести дочірню ІТ-компанію в "Дія City"

Трафік мобільних операторів збільшується на 50% під час обстрілу території України - "Vodafone Україна"

Федоров запропонував Шмигалю дозволити міністерствам швидко створювати тимчасові команди під конкретні завдання

"Київстар" планує збільшити автономність роботи мережі до 4-6 годин

"Київстар" планує збільшити автономність роботи мережі до 4-6 годин

"Київстар" отримав знижки на $100 млн від постачальників обладнання – президент компанії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА