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22:23 21.11.2024

"Київстар" за рік збільшив доступність 4G з 94,7% до 95,6%

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"Київстар", найбільший український оператор зв'язку, з лютого 2022 року розширив зону охоплення 4G зв'язком більш ніж на 4,4 тисячі населених пунктів, і сьогодні його швидкісний мобільний інтернет доступний понад 95,6% населення на території, підконтрольній Україні, тоді як рік тому цей показник становив 94,7%.

"Для досягнення таких результатів тільки за період повномасштабного вторгнення було проведено понад 18,7 тисяч робіт із модернізації та побудовано понад 7 тисяч нових базових станцій", - зазначено в прес-релізі компанії в четвер.

На початку грудня 2023 року "Київстар" повідомляв, що з лютого 2022 року територія охоплення мережі 4G збільшилася майже на 4 тисячі населених пунктів, для чого телеком-оператор побудував 1,4 тис. нових базових станцій 4G і оновив чинне обладнання на 12 тис. базових станцій.

Зазначається, що найвищі показники покриття 4G у Київській - 99% і Дніпропетровській областях - 98%.

Зазначається, що наразі "Київстар" має найбільшу кількість базових станцій стандарту 4G, розміщених на території України.

"Розширення покриття 4G триває навіть у невеликих населених пунктах по всій території України, а також уздовж автошляхів. Зокрема, у 2024 році 4G-покриття з'явилося в 15 нових населених пунктах Івано-Франківської області, 36 - у Львівській та 38 - у Вінницькій", - ідеться в релізі.

Згідно з ним, у 2024 році вздовж автошляхів було збудовано 225 нових технологічних майданчиків, що збільшило якісне 4G-покриття з грудня з понад 12 тис. км до більш ніж 12,8 тис. км доріг міжнародного та національного значення.

"Київстар" нагадав, що протягом п'яти років (з 2023 до 2027 року) планує інвестувати в розвиток і відновлення цифрової інфраструктури України $1 млрд, про що було оголошено на Міжнародній конференції з відновлення України в червні 2024 року. Зокрема, значним посиленням у процесі розширення покриття 4G стане додатковий радіочастотний спектр у діапазонах 2100 і 2300 МГц, за який компанія заплатила 1,43 млрд грн на аукціоні регулятора НКЕК 19 листопада.

Як зазначено у пресрелізі, основні переваги 4G - висока швидкість передавання даних, стабільне з'єднання і більша ємність мережі, що забезпечують комфортніші умови для доступу користувачів до онлайн-сервісів, що важливо для дистанційної роботи, навчання і телемедицини.

Як повідомлялося, кількість користувачів 4G "Київстар" зросла в третьому кварталі 2024 року на 4,3% - до 15,3 млн, або 65,4% від загальної абонентської бази, що на 4,8% відсоткових пункти більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Теги: #покриття #київстар_4g

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