Українські страховики отримали повідомлення про тимчасове зняття з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні

Українські страхові компанії 12 лютого отримали повідомлення від перестрахувального брокера Ллойда (Велика Британія) про тимчасове зняття всіх опцій з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні, як страхування відповідальності перед третіми особами, так і КАСКО літаків.

"Так, ми отримували повідомлення від одного з брокерів – Ллойда, що з понеділка тимчасово знімаються всі опції з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні – як у страхуванні відповідальності перед третіми особами, так і КАСКО", – повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор страхової компанії "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" Анатолій Іванців.

Водночас він зазначив, що це стосується лише військових ризиків за договорами відповідальності та страхування КАСКО. Всі інші ризики залишаються покритими, як і раніше.

"Якщо унаслідок військових дій постраждає літак, то страхова компанія і перестраховики не покриватимуть цей збиток, причиною якого стали військові дії. Якщо раптом літак буде збитий і впаде на житловий будинок, місто, завод тощо і завдасть шкоди третім особам, то з покриття відповідальності перед третіми особами також виключається ризик покриття внаслідок військових дій", уточнив директор "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ".

За його словами, лізингодавці, знаючи, що такі ризики не будуть покриті, звісно, проситимуть авіакомпанії, яким вони дали в лізинг літаки, вивести їх за межі небезпечної території. Ті ж компанії, у яких є свій авіапарк у власності, можуть продовжувати польоти на свій страх і ризик.

"Я так думаю, що для того, щоб стабілізувати ситуацію, потрібно державі, Міністерству фінансів створити тимчасовий спеціальний фонд, на якому зафіксувати певну суму грошей і дати авіакомпаніям державну гарантію з покриття військових ризиків в обов'язковому авіаційному страхуванні, і тоді все заспокоїться", - зазначив Іванців.

За словами голови Асоціації "Страховий бізнес" В'ячеслава Черняховського, питання не стоїть у закритті для польотів повітряного простору над Україною, це рішення ухвалює Державіаслужба і Украерорух. Питання тільки в тому, чи будуть авіакомпанії ризикувати літати без покриття військових ризиків, якщо їхні страхові компанії не дадуть їм такого покриття або призупинять наявне.

СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" заснована 6 вересня 2007 року, спеціалізується на ризиковому страхуванні. Близько 84% страхового портфеля компанії припадає на авіаційні ризики.