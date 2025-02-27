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19:15 27.02.2025

Найкраще покриття мережі і найвищу швидкість мобільного зв'язку в 2-му півріччі 2024р мав "Київстар" - Ookla

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Найкраще покриття мережі і найвищу швидкість мобільного зв'язку в 2-му півріччі 2024р мав "Київстар" - Ookla

Найбільший мобільний оператор "Київстар" за результатами другого півріччі 2024 року мав найкраще покриття і надавав абонентам найвищу швидкість мобільного зв'язку, випливає з замірів в додатку Speedtest компанії Ookla.

"Київстар" став переможцем конкурсу Speedtest Awards за покриття мобільного зв'язку в Україні, досягнувши показника покриття 36,18 балів. Показник "ВФ Україна" (Vodafone-Ukraine) – 27,35 балів, повідомляється на сайті Speedtest.

"Київстар" отримав найкращий результат під час тестування покриття - 36,18, що на 4,84% більше, ніж у найближчого конкурента Цей показник ґрунтується на аналізі 386 316 615 сканувань, зроблених у верифікованих локаціях, де оператори надають свої послуги. Швидкісна 4G-мережа від Київстар сьогодні доступна для 95,7% населення України", - повідомила прес-служба "Київстар".

Також оператор продемонстрував найкращу швидкість мобільного зв'язку у другому півріччі. Оператор досяг показника 35,65 бали з середньою швидкістю завантаження 28,40 Мбіт/с. Показник Vodafone-Ukraine – 33,38 балів, lifecell – 29,42.

У I пів. 2024 року лауреатом премії Speedtest Awards за швидкість мобільного зв'язку був Vodafone з показником швидкості 31,79 балів, з середньою швидкістю завантаження 26,87 Мбіт/с та середньою швидкістю завантаження 11,35 Мбіт/с. "Київстар" в першому півріччі набрав за цим показником тільки 29,74 бали, а lifecell – 27,78 балів.

 

Теги: #покриття #київстар

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