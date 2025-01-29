Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:41 29.01.2025

Швидкість мобільного інтернету 4G від Київстар зросла на понад 30%

3 хв читати

Завдяки значним інвестиціям в інфраструктуру, активній розбудові та модернізації мережі оператор електронних комунікацій збільшив швидкість передачі даних у 4G впродовж 2024 року більш ніж на 30%1

Київстар докладає максимальних зусиль, щоб абоненти користувались ще швидшим та якіснішим мобільним інтернетом. Оператор електронних комунікацій продовжує розбудовувати інфраструктуру географічно, а також підвищує її ємність і, як наслідок, швидкість передачі даних, та утримує лідерство за кількістю базових станцій стандарту 4G2 в Україні. Швидкісний 4G у мережі Київстар доступний вже для понад 95,7% населення.

Суттєвому збільшенню швидкості передачі даних впродовж 2024 року сприяло активне впровадження 4G технології в діапазоні частот 2100 МГц замість технології 3G, адже технологія 4G використовує спектр значно ефективніше. Такі тестування Київстар вже провів у 28 містах України. Очікуваним результатом став відчутний приріст у швидкості передачі даних.

Додатковий спектр у діапазоні 2100 МГц та 2300 МГц, який Київстар отримав за результатами спектрального аукціону у листопаді 2024, в свою чергу посилив можливості для покращення якості послуг - додаткові частоти дозволили збільшити ємність мережі та обслуговувати більшу кількість абонентів, утримуючи високу якість сервісу.

«Ми маємо амбітні плани, тому й інвестуємо у стійкість мережі та нові технології. Компанія активно провадить модернізацію LTE-мережі. Результати цієї роботи ми бачимо вже зараз. У час мінімального навантаження в окремих локаціях пікова швидкість в нашій мережі 4G, коли практично весь ресурс базової станції доступний одному абоненту, може сягати більше 1 Gbps», - коментує технічний директор Київстар Володимир Лутченко.

Окрім того, оператор електронних комунікацій робить усе можливе, щоб абоненти залишалися на зв’язку та не відчували суттєвого зниження якості послуг й під час знеструмлень. Завдяки значним інвестиціям, а також активній та системній роботі Київстар підвищив стійкість телеком мережі більш ніж утричі від початку повномасштабної війни. З 2022 року понад 2,3 млрд грн інвестицій було спрямовано на забезпечення енергонезалежності.

1 За даними внутрішнього моніторингу Київстар, що корелюються з даними CellRebel та Ookla Speedtest

2 Розміщених на підконтрольній Україні території за винятком тимчасово окупованих територій, що підтверджується внутрішніми даними та звітністю операторів телекомунікацій до НКЕК.

Довідка про Київстар:

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua

Теги: #київстар #4g

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:07 06.05.2025
Понад 6,5 мільйонів абонентів активно користуються VoLTE від Київстар

Понад 6,5 мільйонів абонентів активно користуються VoLTE від Київстар

12:22 06.05.2025
Кількість активних абонентів VoLTE від "Київстар" досягла 6,5 млн

Кількість активних абонентів VoLTE від "Київстар" досягла 6,5 млн

16:58 26.04.2025
"Vodafone Україна" і "Київстар" завершили обмін частотами в спектрі 2100 МГц

"Vodafone Україна" і "Київстар" завершили обмін частотами в спектрі 2100 МГц

11:57 22.04.2025
Співробітники Київстар та інклюзивна пекарня Good Bread реалізували ініціативу «Підвішені паски для військових»

Співробітники Київстар та інклюзивна пекарня Good Bread реалізували ініціативу «Підвішені паски для військових»

10:07 21.04.2025
"Київстар" планує збільшити частку доходу від не пов'язаних з телекомом бізнесів до 10%, а згодом до 50% - CEO

"Київстар" планує збільшити частку доходу від не пов'язаних з телекомом бізнесів до 10%, а згодом до 50% - CEO

15:49 17.04.2025
«Дитяча надія» від Київстар: Центр UNBROKEN отримав медичне обладнання для дітей з опіками

«Дитяча надія» від Київстар: Центр UNBROKEN отримав медичне обладнання для дітей з опіками

11:45 14.04.2025
Масштабна розбудова телеком-мережі: як закон 9549 прискорить цифрову трансформацію України

Масштабна розбудова телеком-мережі: як закон 9549 прискорить цифрову трансформацію України

17:24 10.04.2025
"Київстар" зацікавлений у придбанні активів e-commerce або classifieds, а також Fintech, - Комаров

"Київстар" зацікавлений у придбанні активів e-commerce або classifieds, а також Fintech, - Комаров

12:25 09.04.2025
Київстар та «Повернись живим» створять школу операторів наземних дронів

Київстар та «Повернись живим» створять школу операторів наземних дронів

12:27 31.03.2025
У Львові за підтримки Київстар відкрили опікове відділення в центрі «Незламні»

У Львові за підтримки Київстар відкрили опікове відділення в центрі «Незламні»

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Про 17-й щорічний Київський Безпековий Форум "UA: єднаймося знову, щоб подолати світового агресора"

IV Український будівельний конгрес 2025: архітектура майбутнього та нові правила гри

"Столичний стандарт якості": конкурс для найкращих виробників Києва

Заява АТ "Київмедпрепарат" та АТ "Галичфарм" у відповідь на інформацію, поширену ТОВ "Скай-Девелопмент"

Прокуратура проти енергонезалежності України: чи заблокують безпідставні претензії прокурорів державну програму балансування енергосистеми

Alliance Novobud третій рік поспіль здобує звання BUSINESS OF THE YEAR за версією Ukrainian Business Award

КСВ-стратегія в дії: Arricano підбиває підсумки місяця зелених ініціатив

Інвестиційна компанія "Скай-Девелопмент" придбала права вимоги за кредитами до ключових українських фармвиробників з метою їх фінансового оздоровлення та розвитку галузі

Подарунки за міжнародні перекази у застосунку ПУМБ з картками Mastercard

УВКБ ООН передасть велику партію гуманітарної допомоги Міністерству соціальної політики для підтримки постраждалих від війни людей в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА