"Київстар" попередив про планове масштабне оновлення обладнання для збільшення швидкості та ємності 4G-мережі

Найбільший оператор мобільного зв’язку в Україні "Київстар" протягом 2025-2026 років реалізує проєкт з модернізації телеком-мережі, що передбачає підвищення якості сервісу, збільшення ємності 4G-мережі та підготовку інфраструктури до впровадження мобільного зв’язку п’ятого покоління.

"У процесі заміни обладнання та переналаштування мережі в окремих районах можливі короткочасні зміни у швидкості мобільного інтернету, якості дзвінків та тимчасове зниження радіопокриття. Це робочий етап модернізації, що у майбутньому дасть змогу забезпечити ще вищу стабільність і якість послуг", – йдеться у пресрелізі компанії у понеділок.

Згідно з першими результати модернізованих технологічних майданчиків (телеком-сайтів), на них спостерігається зростання швидкості передачі даних приблизно на 30%, а ємності мережі — орієнтовно на 50%, зазначила компанія.

"Київстар" уточнив, що передусім модернізує телеком-сайти з найбільшим навантаженням — за кількістю абонентів і обсягом переданих даних. На початку вересня CEO оператора Олександр Комаров повідомив, що у компанії більше 16 тис. телеком-сайтів.

В повідомленні наголошується, що завдяки значним інвестиціям в інфраструктуру, активній розбудові та модернізації мережі компанію вже вдруге поспіль визнали найкращою мережею України за версією американської компанії Ookla, чий сервіс Speedtest використовують у галузі для аналітики якості зв’язку. За підсумками другого півріччя 2024 року та першого півріччя 2025-го "Київстар" отримав три Speedtest Awards: "Найкраще мобільне покриття", "Найшвидша мобільна мережа" та "Найкраща мобільна мережа" в Україні.

"Київстар" обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Портфель цифрових сервісів включає медичну платформу Helsi, платформу кіно і телебачення "Київстар ТБ", компанію лідера з райдхейлінгу та доставки Uklon. "Київстар" також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером міжнародних технологічних компаній, як-от Starlink.

"Київстар" за перше півріччя 2025 року збільшив EBITDA на 39,5% - до 12,85 млрд грн, його виручка тоді зросла на 36,1% – до 22,58 млрд грн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виведення "Київстару" на біржу в серпні 2025 року був його 100%-ним власником.