Телеком

13:54 18.01.2023

"Укртелеком" відзначає високу платіжну дисципліну абонентів

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"Укртелеком" відзначає високу платіжну дисципліну абонентів

Абоненти стали більш відповідально ставитися до платежів за послуги зв'язку, оскільки останні проблеми зі зв'язком через енерговідключення підвищили усвідомлення його значущості, повідомив гендиректор АТ "Укртелеком" Юрій Курмаз в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Загалом платіжна дисципліна зараз на досить високому рівні. Я б навіть сказав, що якщо взяти дебіторську заборгованість до активної фази бойових дій за 100% і порівняти з показниками на сьогоднішній день, то наразі вона на 20% нижче. Це без урахування заборгованості, що виникла в перші два з невеликим місяці повномасштабної агресії", – сказав він.

"Тобто нині наші користувачі, розуміючи важливість і необхідність бути на зв'язку, більш відповідально ставляться до оплати наданих їм послуг", - констатував голова "Укртелекому".

За його словами, покращилась і ситуація з розрахунками за послуги, надані держорганам: заборгованість не зростає і навіть має тенденцію до зниження.

"Мені здається, що місцеві органи влади нарешті усвідомили, наскільки важливо нашим користувачам-пільговикам мати доступ до послуг фіксованої телефонії, особливо в екстрених випадках. Тому ця стаття дебіторської заборгованості у нас щонайменше не зростає, а навіть має тенденцію до зниження", - зазначив Курмаз.

Гендиректор "Укртелекому" додав, що на час війни провайдер змінив політику відключень за дебіторську заборгованість, зокрема після 24 лютого протягом двох місяців абонентів не відключали, а наразі абонентам на деокупованих територіях надають пільговий період.

За його словами, основний обсяг дебіторської заборгованості сформувався в перші місяці повномасштабної війни - у лютому-березні-квітні - за рахунок користувачів, які або виїхали з країни, або переїхали до інших регіонів країни і не планують найближчим часом повертатися на своє попереднє постійне місце проживання.

"Укртелеком" є найбільшим оператором фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів становлять держоргани, навчальні, адміністративні та медичні заклади, аварійні служби.

Виторг "Укртелекому" за дев'ять місяців 2022 року становив 3 млрд 349,96 млн грн, що на 15,7% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Чистий збиток становив 755,18 млн грн проти чистого прибутку 360,03 млн грн за дев'ять місяців 2021 року.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги за цей період збільшилася з 285,22 млн грн до 332,48 млн грн.

Теги: #укртелеком #курмаз #абоненти

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