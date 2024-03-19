База оптичного інтернету "Укртелеком" у 2023 р. розширилася на 10%

АТ "Укртелеком", найбільший український оператор фіксованого зв'язку, у 2023 році фіксувало зростання абонентської бази оптичного інтернету, повідомив генеральний директор АТ "Укртелеком" Юрій Курмаз в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Минулого року ми спостерігали стабільне зростання абонентської бази оптичного інтернету. Так, порівняно з попереднім, 2023 року кількість підключень нових абонентів до оптичної мережі "Укртелекому" зросла в масовому сегменті майже на 10%, а в бізнес-сегменті взагалі - на понад 32%. Загальний дохід у 2023 році від надання послуг інтернету на базі оптичної мережі зріс на 18% порівняно з попереднім роком", - навів статистику Курмаз.

За його словами, в умовах блекаутів взимку 2022-2023 року помітно зріс попит на технологію GPON. Але також зберігався величезний попит на DSL - інтернет по мідній інфраструктурі, енергостійкість якого не поступається GPON.

"У 2023 році попит на DSL-інтернет дещо сповільнився. Попит на GPON зберігається. Тому модернізація і розвиток оптичної інфраструктури - це основний напрям технологічного розвитку "Укртелеком", - наголосив Курмаз.

Він уточнив, що "мідний" інтернет забезпечується електроживленням зі станційного обладнання, яке розташоване в стаціонарних будівлях і забезпечене альтернативними джерелами живлення. З цієї причини, якщо у споживача під час відключення електроенергії зберігається можливість під'єднати роутер або модем до джерел живлення, наприклад до power bank, він зможе користуватися послугою підключення до мережі інтернет.

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів складають держоргани, навчальні, адміністративні та медичні установи, аварійні служби. Компанія є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття. Інтернет від "Укртелеком" є майже в 4 тисячах населених пунктів країни і функціонує в 90% з них. Також, "Укртелеком" є єдиним учасником і засновником ТОВ "ТриМоб" - постачальника послуг рухомого (мобільного) зв'язку в стандарті UMTS/WCDMA.

З 2013 року компанія приєдналася до бізнесу SCM.

Виручка "Укртелекому" згідно з даними неаудійованої фінансової звітності у 2023 році становила 5 млрд грн, що на 10% менше за показник попереднього року. EBITDA минулого року становила понад 1 млрд грн, рентабельність за EBITDA знизилася на 1,3 відсоткового пункту (в.п.) - до 21,1%. Капітальні інвестиції "Укртелекому" за 2023 рік становили понад 500 млн грн.