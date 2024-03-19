Телеком

12:57 19.03.2024

"Укртелеком" з 1 березня підвищив плату за послуги на 30-50 грн

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"Укртелеком" з 1 березня підвищив плату за послуги на 30-50 грн

АТ "Укртелеком", найбільший український оператор фіксованого зв'язку, з 1 березня підвищив плату за оптичний інтернет і фіксовану телефонію для домашніх користувачів, повідомив в ексклюзивному інтерв'ю генеральний директор АТ "Укртелеком" Юрій Курмаз.

"Ми не розглядаємо суттєвого підвищення цін. Однак обставини, в яких ми перебували у 2023 році, виходячи з тих самих прогнозів вартості певних ресурсів, які забезпечують нашу діяльність, а це насамперед енергоресурси, теплопостачання, вартість матеріалів, вартість робочої сили, яку ми залучаємо для своєї операційної діяльності, спонукали нас дещо підняти ціни у 2024 році. Максимальне підняття для оптичного інтернету становить 50 грн (у місячній платіжці домогосподарства - ІФ-У). Для фіксованої телефонії оплата зросла на 30 грн. Підвищення вже відбулося з 1 березня 2024 року для домашніх користувачів", - сказав Курмаз.

За його словами, у 2024 році заплановано лише один етап підвищення цін. Рішення про те, чи знадобиться ще одне підвищення, залежатиме від ринкових обставин у першому півріччі, зазначив гендиректор "Укртелекому".

Платіжна дисципліна абонентів зберігається на високому рівні, зазначив Курмаз.

"Уже 2022 року, після першого шокового періоду, платіжна дисципліна почала поліпшуватися, оскільки і бізнес, і населення, можна сказати, адаптувалися до умов повномасштабної війни. У 2023-му платіжна дисципліна наших користувачів принаймні не погіршилася й подекуди навіть покращилася. Якщо бути точним - відсоток платежів від регулярних нарахувань за білінгом за послуги у 2023 році, надані, наприклад, у масовому сегменті, становить 99,7% проти 96,7 у 2022 році. У корпоративному сегменті – 100% проти 94% попереднього року", - уточнив він.

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів становлять держоргани, навчальні, адміністративні установи й медичні заклади, аварійні служби. Компанія є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття. Інтернет від "Укртелекому" є майже в 4 тис. населених пунктів країни й функціонує в 90% з них. Також "Укртелеком" є єдиним учасником і засновником ТОВ "ТриМоб" - постачальника послуг рухомого (мобільного) зв'язку в стандарті UMTS/WCDMA.

З 2013 року компанія приєдналася до бізнесу SCM.

Виручка "Укртелекому" згідно з даними неаудійованої фінансової звітності у 2023 році становила 5 млрд грн, що на 10% менше за показник попереднього року. EBITDA минулого року становила понад 1 млрд грн, рентабельність за EBITDA знизилася на 1,3 відсоткового пункту (в. п.) - до 21,1%. Капітальні інвестиції "Укртелекому" за 2023 рік становили понад 500 млн грн.

Теги: #укртелеком #курмаз

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