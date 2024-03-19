"Укртелеком" на 70% збільшить капітальні інвестиції у 2024 р.

АТ "Укртелеком", найбільший український оператор фіксованого зв'язку, поточного року збільшить капітальні інвестиції на 70%, якщо порівняти з показником попереднього року, - до 800 млн грн, повідомив генеральний директор АТ "Укртелеком" Юрій Курмаз в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У 2024 році плануємо збільшити обсяг інвестицій, мінімум, на 70%. Вони мають сягнути понад 800 млн грн", - сказав він.

За словами Курмаза, здебільшого інвестиції будуть спрямовані на модернізацію, зокрема локальну, шляхом заміни мідної інфраструктури на сучасну оптичну. У планах на 2024 рік побудувати щонайменше 8,3 тис. кілометрів оптичних ліній зв'язку з відповідним обладнанням.

"Якщо 2022-го року програмою модернізації здебільшого було охоплено невеликі міста, районні центри, сільські населені пункти, то 2023 року її було розширено, зокрема, й на обласні центри. У 2024-му році в програмі модернізації має суттєво зрости частка великих міст та обласних центрів. Ми також не забуватимемо про районні центри, невеликі села та населені пункти", - зазначив Курмаз.

Він також зауважив, що під модернізацією слід розуміти встановлення сучасного обладнання та сучасних оптичних ліній, які мають бути прокладені.

"Орієнтуємося на архітектуру FTTH/P - оптичний кабель до домогосподарства або офісу. Основа нашої роботи - це розвиток оптичної інфраструктури", - сказав Курмаз.

За останні два роки "Укртелеком" уже проклав 11 тис. км оптичних ліній зв'язку і встановив сучасне обладнання. Лише за минулий рік було прокладено 5,3 тис. км.

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів становлять держоргани, навчальні, адміністративні та медичні установи, аварійні служби. Компанія є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття. Інтернет від "Укртелеком" є майже в 4 тисячах населених пунктів країни і функціонує в 90% з них. Також, "Укртелеком" є єдиним учасником і засновником ТОВ "ТриМоб" - постачальника послуг рухомого (мобільного) зв'язку в стандарті UMTS/WCDMA.

З 2013 року компанія приєдналася до бізнесу SCM.

Виручка "Укртелекому" згідно з даними неаудійованої фінансової звітності у 2023 році становила 5 млрд грн, що на 10% менше за показник попереднього року. EBITDA минулого року становила понад 1 млрд грн, рентабельність за EBITDA знизилася на 1,3 відсоткового пункту (в.п.) - до 21,1%. Капітальні інвестиції "Укртелекому" за 2023 рік становили понад 500 млн грн.