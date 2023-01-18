У 2023 році очікуємо зниження доходів не більше 10%, нова стаття інвестицій – альтернативні джерела енергопостачання – гендиректор "Укртелекому"

Ексклюзивне інтерв'ю генерального директора "Укртелекому" Юрія Курмаза агентству "Інтерфакс-Україна"

Автори: Дар Грищенко, Дмитро Кошовий

- Розкажіть про те, як ви пережили 2022 рік і як плануєте працювати далі?

- Непросте питання... Зазвичай, у мирному житті, підсумки року оцінюють по тому, наскільки виконаний річний операційний план і бюджет. Думаю, теза про те, що бюджет компанії у воєнний час - це свого роду умовність - вас не здивує. Якщо ми повернемося до 24 лютого, то саме з цього моменту у нас щоденно вносилися корективи в наші прогнози на підставі попереднього дня, який ми прожили і пропрацювали. З часом ми перейшли до тижневого планування, а максимум - нам вдавалося планувати на місяць.

Таке поняття, як бюджет 2022 року - фактично перестало існувати з 24 лютого. Це був якийсь орієнтир, за яким ми вимірювали, наскільки ми підготовлені до роботи в умовах воєнного часу: в умовах постійних і непередбачених атак, з незрозумілою географією присутності ворога або якихось наших контрнаступальних дій.

Це зараз я можу якісь фінансові показники називати. А після 24 лютого і, по суті, до моменту, коли була деокупована Київська область, досить складно було в принципі прогнозувати результати діяльності компанії. Я не хочу сказати, що ми тільки "гасили пожежі", але в якомусь сенсі ми були в основному "зациклені" на відновленні зруйнованих магістральних, зонових і часто місцевих ліній зв'язку та обладнання.

- Які ваші прогнози на 2023-й рік?

- Після закінчення вже тривалого періоду воєнного часу ми дійсно дозволяємо собі робити певні прогнози і щодо операційної діяльності, і щодо доходів, і щодо капітальних інвестицій. Але все це лише завдяки тому, що позитивні зміни на фронті, пов'язані з деокупацією наших територій, дозволяють нам з певною впевненістю планувати подальшу діяльність.

В цілому ж, по телеком ринку в цьому році можна очікувати уповільнення темпів зниження маржинальності бізнесу. Не слід дивуватися, що воєнний 2022 рік виявиться збитковим для більшості, якщо не для всіх, великих національних операторів через втрату контролю над активами і вимушеним припиненням діяльності на тимчасово окупованих ворогом територіях нашої країни.

Що стосується сегмента фіксованого інтернету, то я очікую уповільнення темпів зниження доходів як в цілому по сегменту, так і у нас в "Укртелекомі".

- Згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику в рамках нової моніторингової програми МВФ для України, очікується, що в умовах відсутності подальшої ескалації війни ВВП України в 2023 році може зрости на 1%, а інфляція знизиться до 22%. Які показники ви закладаєте для своїх прогнозів?

- Скажу так: ми орієнтуємося на реалістичний сценарій, якщо брати перспективу або горизонт планування на рік. Хоча розуміємо, що навряд чи нам вдасться використовувати той бюджет, який ми сформували на 2023 рік, в якості чіткого орієнтиру, і по ньому формувати цільові показники ефективності, починаючи від топ-менеджменту і закінчуючи фронт-лайн співробітниками. На мій погляд, він безумовно буде піддаватися коригуванням.

Ми намагалися його формувати на вже існуючих трендах з урахуванням запасу міцності, який у нас є на сьогоднішній день. Якщо говорити конкретніше, то... наші плани доходів у 2022 військовому році не виправдалися трохи більше, ніж на 10%. Це якщо говорити про погіршення загальної дохідної частини "Укртелекому" порівняно з цільовим бюджетом на 2022 рік, який формувався до активної фази війни. У річному вимирі падіння складе близько 15-16%, але у нас і було закладено певне зниження доходів в 2022 році. Ми активно планували модернізувати мережу та інфраструктуру і, відповідно, інвестувати в цю модернізацію, щоб її результати забезпечили нам основне зростання доходів у 2023 році.

В цілому, на 2022 рік у нас були заплановані рекордні капітальні інвестиції за весь час нашої діяльності. Я маю на увазі - за час роботи нашої команди (з 2014 року). Це і суттєва модернізація транспортної мережі: і ядра мережі, і локальна модернізація, і продовження заміни мідної інфраструктури доступу на оптичну з переведенням на неї існуючих абонентів, і не тільки в районних центрах, але і у великих містах, включно з Києвом та іншими містами-мільйонниками. Під цю програму були передбачені і законтрактовані досить привабливі за вартістю обслуговування кредитні ресурси європейських банків на дуже хороших умовах.

Відразу скажу, що оскільки нам не вдалося через війну реалізувати повною мірою наші інвестиційні плани, то у 2023 році ми теж очікуємо падіння доходів, але не більше, ніж на 10%.

- Якщо вже ми торкнулися бюджетування, поговоримо про роль наглядової ради. У воєнний час в одних компаніях посилювали вертикальну інтеграцію, коли рішення приймав власник, в інших компаніях давали більше повноважень на місцях, щоб люди швидше реагували. За якою схемою вважав за краще працювати "Укртелеком" в поточних обставинах?

- Ніяких істотних змін в корпоративному управлінні у нас не відбулося. Дійсно мені, як гендиректору, і всім Chef Officers у команді був даний, якщо можна так висловитися, великий "кредит довіри". Але формально нам нічого не потрібно було змінювати. І тому ми були досить гнучкими і оперативними в прийнятті операційних рішень після ранку 24 лютого.

Різниця була лише в тому, що після першого кварталу наші підсумки не оцінювалися наглядовою радою з точки зору того, чому не досягнуті ключові KPIs. Звичайні причини - через неефективну операційну діяльність, через невиконані або неякісні плани з інвестицій, плани з підключення нових абонентів, з утримання існуючих - були не актуальні, тому що була активна фаза війни. У нормальній ситуації нам би довелося пояснювати, чому ми не виконали ті чи інші цільові показники. Тому, я не можу назвати це зміною в ролі наглядової ради, це була природна реакція на війну. Не було жорсткого моніторингу і контролю, тому що наглядова рада розуміла: вона точно так само, як і ми, опинилася в непрогнозованих умовах після 24 числа.

Що стосується мажоритарного акціонера і нашого головного інвестора - теж не можу відзначити будь-яких відмінностей у його впливі на бізнес порівняно з часом до активної фази бойових дій і повномасштабного вторгнення ворожих військ в Україну.

Єдине, я не буду приховувати, що відразу ж після 24 лютого було чітке доручення "Укртелекому", як і всім підприємствам Групи SCM, від нашого головного акціонера та інвестора Ріната Ахметова - ми повинні всіляко допомагати нашим Збройним Силам і підтримувати зв'язок для всіх українців. Робити для цього все можливе. Ми повинні фінансово і матеріально підтримувати Збройні Сили України, різні військові формування, і соціальний аспект також повинен бути у фокусі. Ну, і утримання сервісу максимально доступним для громадян, не кажучи вже про військові формування, інших спец користувачів, держструктури, великий системний і критичний бізнес.

Тому нове з'явилося - ми повинні фінансово і матеріально допомагати нашій армії, яка веде бойові дії щодо захисту нашої держави. У нас не було такої статті витрат раніше. У підсумку з'явилася, і ми направили 50 млн грн безпосередньо на допомогу захисникам України. Без будь-яких залучень коштів зі сторони, виключно своїми силами. Просто частина того, що ми заробили, була безпосередньо спрямована на допомогу нашій армії, а також соціально незахищеним в результаті війни співробітникам компанії. При цьому, ми утримуємо доступність наших телеком послуг на рівні не менше 87% нашого географічного покриття, оскільки вони критичні в таких ситуаціях.

- Оскільки була порушена тема інвестицій, які планувалися рекордними на 2022 рік, хотілося б уточнити, який відсоток від запланованого вам вдалося виконати? Який відсоток пішов на відновлення пошкодженої інфраструктури?

- Ми в 2022 році реалізували трохи більше 1/3 від запланованих капітальних інвестицій. Частково це було відновлення зруйнованої і, найчастіше, знищеної інфраструктури, і частина - наші планові інвестиції в розвиток нашої мережі, що має згодом бути конвертовано в нових абонентів і новий дохід. Ми планували інвестувати понад 1,5 млрд грн, але війна не дозволила нам реалізувати багато проектів, досить амбітних і ефективних з точки зору отримання комерційного результату вже в кінці 2022 року і в майбутньому, починаючи з 2023 року.

- Які у вас інвестиційні пріоритети у 2023 році?

- У планах на цей рік зберігається модернізація транспортної інфраструктури та ядра мережі з метою розширення їх пропускної здатності, гнучкості та захищеності від ворожих атак. З'явилася нова стаття інвестицій - альтернативні джерела енергопостачання. Не знято з порядку денного і локальну модернізацію мідної інфраструктури.

- Наскільки ви, як один з найбільших операторів-провайдерів, можете оцінити активність абонентів по переходу на енергонезалежне підключення, і наскільки мережа "Укртелекому" готова до такого масового, якщо він є, попиту?

- Це дуже цікаве питання. Хочу зазначити, що, судячи зі звернень до нас, не у всіх регіонах ця проблема настільки актуальна. Ми особливо відчуваємо в даний момент нагальну і зростаючу потребу нових абонентів в енергонезалежному інтернеті в Києві та Київській області, а також така потреба спостерігається в Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Львівській областях. Хотів би відзначити, що географія відсутності зовнішнього електропостачання, на жаль, залежить від географії нелюдських ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України. А географія затребуваності енергонезалежного підключення до інтернету - ще й від того, де часті ураження інфраструктури накладаються на потреби населення і бізнесу, зацікавленого в стабільному інтернеті.

Але в цілому, можна говорити про значний інтерес і попит на енергонезалежний інтернет. Я б тут, до речі, хотів би звернути увагу, що в деяких публікаціях помилково відзначають, що основною особливістю "Укртелекому" є те, що завдяки саме технології XDSL ми можемо надавати по мідній інфраструктурі енергонезалежний доступ до інтернету. І дійсно, в Києві у нас шквал запитів на підключення інтернету за технологією ADSL або VDSL. Але "Укртелеком" - це насамперед оптичний провайдер інтернет-сервісу. У нас за підсумками 2022 року переважає оптична абонентська база як у масовому сегменті (b2c), так і в корпоративному (b2b). Тому попит на енергонезалежний інтернет за технологією GPON у нас не менше, ніж за мідним доступом.

Так, у грудні за рахунок аномально високого інтересу киян до інтернету за технологією XDSL ми наблизилися до 50% у загальній кількості підключень нових клієнтів за технологією ADSL у масовому сегменті. Але в жовтні в b2c-сегменті 4/5 нових підключень було по оптиці, в листопаді - 2/3 нових підключень по оптиці. У корпоративному сегменті у нас стабільно 90% всіх нових підключень - оптичні. І ми, як оператор і провайдер, надійно забезпечуємо наші оптичні лінії автономними джерелами енергії.

Кожна наша активна шафа, до якої підведена оптика, забезпечена акумуляторними батареями, а якщо вона встановлена в наших стаціонарних вузлах зв'язку, то вона додатково зарезервована ще й від дизель-генераторних установок. Тому безперебійний сервіс може надаватися не тільки протягом 4-8 годин, залежно від ємності акумулятора, але і до 24-48 годин, залежно від нашої можливості дозаправляти дизель-генераторні установки.

- Мобільні оператори давали дані, що у них після блекаутів до 50-60% мережі падало. У вас є показник, скільки ви втрачали зв'язку або скільки зберегли?

- Так. З точністю до навпаки. Не менше 60% нашої абонентської бази по всій країні могли отримувати послуги від "Укртелекому" в період відсутності зовнішнього електроживлення.

- Що ви робите, щоб збільшити цей відсоток?

- Ми плануємо дозакуповувати і дизель-генераторні установки, і сучасні акумуляторні батареї, які могли б більш тривалий період підтримувати працездатність вузлів. Це для тих вузлів, повторюю, які живляться батареями. Всі магістральні вузли, всі вузли ядра мережі і значна частина вузлів доступу у нас живляться від дизель-генераторних установок. Це дає впевненість нашим абонентам, що вони можуть користуватися доступом до інтернету навіть за відсутності електрики у них в будинку або в багатоквартирному секторі. І те ж саме для бізнесу. Я вважаю, це досить високий відсоток на поточний момент. Практично, повторюся, не менше 60% нашої абонентської бази могли користуватися інтернетом при масштабній відсутності електропостачання. Головне, щоб і клієнтське обладнання теж було забезпечено електроживленням під час відсутності зовнішнього електропостачання.

- А як в принципі змінилося навантаження на мережі компанії з моменту активних відключень електрики? Як змінилося користування? Можливо, зросла кількість голосового спілкування? Скоротився або збільшився інтернет-трафік, враховуючи, що у вас більше абонентів залишаються на зв'язку?

- Можна було б очікувати і гіршого. На жаль, по голосовому трафіку я точно не зможу вам назвати цифри, оскільки голосові послуги у нас в основному надаються в пакеті з іншими послугами. У нас, як правило, все надається пакетною послугою, куди входить і інтернет, і голосова телефонія, і IPTV. Давайте орієнтуватися на споживання інтернет-трафіку: у листопаді 2022 року порівняно з мирним листопадом 2021 року приблизно на 20% знизилося споживання послуги доступу до інтернету. Що, на мій погляд, досить переконливо говорить про те, що велика частина наших абонентів отримувала безперервний сервіс за відсутності зовнішнього електропостачання. Ми знаємо населені пункти - і їх чимало - де не менше 50% часу на тиждень, а іноді і місяць була відсутня електрика. Варто було б очікувати, що в таких умовах і трафік у нас мав би знизитися мінімум на 50%. Але цього не сталося.

В принципі, я б з обережністю ставився до пошуку якоїсь кореляції, між відключеннями електрики і споживанням інтернету. Трафік і споживання на одного абонента падають, в тому числі, і у зв'язку з тим, що люди перемістилися в інші населені пункти, в інші країни, все ще залишаючись нашими абонентами. Тому ми не наводили фокус на обсяг споживання послуг доступу до інтернету в довоєнний час і повоєнний час. Для нас головне - забезпечити безперервність і сталість нашого сервісу.

Але якщо порівнювати усереднені дані за листопад місяць рік до року, тобто споживання інтернету під час активних відключень електрики у листопаді цього року порівняно з трафіком листопада минулого року, то ми спостерігаємо зниження обсягів – не більше 20%. Так, у листопаді минулого року в b2c цей показник був на рівні 250 Гб на одного абонента FTTH, у листопаді цього року – 205 Гб, і, відповідно, 125 Гб – за мідним доступом у листопаді минулого року при 100 Гб у листопаді 2022 року.

- А як йдуть справи з платіжною дисципліною?

- В цілому, платіжна дисципліна зараз на досить високому рівні. Я б навіть сказав, що якщо взяти дебіторську заборгованість до активної фази бойових дій за 100%, і порівняти з показниками на сьогоднішній день, то зараз вона на 20% нижче. Це без урахування заборгованості, що виникла в перші два з невеликим місяці повномасштабної агресії. Тобто зараз наші користувачі, розуміючи важливість і необхідність бути на зв'язку, більш відповідально ставляться до оплати наданих їм послуг.

- При цьому ви не змінювали політику відключення абонентів?

- Ми змінили політику відключень за дебіторську заборгованість - після 24 лютого ми протягом двох місяців не відключали абонентів взагалі. Зараз на деокупованих територіях у міру відновлення нашої інфраструктури ми також надаємо пільговий період для наших абонентів. Але дебіторська заборгованість, яка була сформована в лютому, березні і квітні - це суттєва цифра, вона зарезервована, і зрозуміло, що ми не дуже розраховуємо відшкодувати цю заборгованість. Вона сформована за рахунок наших користувачів, які або виїхали з країни, або переїхали в інші регіони нашої країни і не планують найближчим часом повертатися у своє попереднє постійне місце проживання. Часто їхні будинки все ще знаходяться або в зоні активних бойових дій, або на зовсім недавно деокупованих територіях, але, на жаль, виявилися повністю зруйнованими.

- Як працюватимете з такими боргами? Будете реструктуризувати, списувати?

- Щодо абонентів, які покинули території активних бойових дій або тимчасово окуповані території, і найближчим часом не повернуться - ми повністю знецінили і зарезервували ці неотримані доходи. Ми все ж розраховуємо на їх хоча б часткове повернення, коли ці території будуть деокуповані, і люди зможуть повернутися до нормального життя в нормальних умовах. При цьому, ми розуміємо, що це буде життя з нового аркуша: як для людей, які повернулися в місця, де проводилися запеклі бої, так і для нашої операційної діяльності в цих регіонах.

- А що щодо бізнесу і держави? Ви з року в рік нагадуєте про суттєві заборгованості держорганів за послуги, що надаються пільговикам. За цією статтею платіжна дисципліна теж покращилася?

- І в цьому аспекті ситуація теж покращилася. Мені здається, що місцеві органи влади нарешті усвідомили, наскільки важливо нашим користувачам-пільговикам мати доступ до послуг фіксованої телефонії, особливо в екстрених випадках. Тому ця стаття дебіторської заборгованості у нас, як мінімум - не зростає, а навіть має тенденцію до зниження.