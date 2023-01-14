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13:42 14.01.2023

"Київстар" довів потужність генераторів на мережі до 37 МВт і в січні-лютому збільшить її ще на 4 МВт

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"Київстар" довів потужність генераторів на мережі до 37 МВт і в січні-лютому збільшить її ще на 4 МВт

"Київстар", найбільший мобільний оператор України, довів сумарну потужність генераторів у своїй мережі до 37 МВт, з яких 20 МВт припадає на великі стаціонарні генератори для резервування ключових технологічних майданчиків, повідомив президент компанії Олександр Комаров.

"Ці об’єкти мережі повністю зарезервовані, мають достатній запас пального, щоб справитися з наслідками блекауту. Тільки вчора за добу мали 14 відключень технологічних майданчиків в 8 регіонах України", – зазначив він.

Комаров додав, що в січні-лютому компанія планує збільшити кількість стаціонарних і мобільних дизель-генераторів на інших об'єктах мережі ще на 40% – до 14 МВт.

"Станом на сьогоднішній день маємо 700 стаціонарних та мобільних дизель генераторів з сумарною потужністю близько 10 МВт. У січні, лютому збільшимо їхню кількість, а з цим і потужність, ще на 40%, до 14 МВт", - написав президент "Київстару".

За його словами, попри всі зусилля, наявних потужностей недостатньо. Комаров звернувся із закликом про співпрацю до представників бізнесу, які мають генератори потужністю від 6 кВт і можуть підключати телеком-обладнання в рамках кампанії "бізнес об'єднується заради перемоги", щоб воно працювало в періоди зникнення електроживлення.

"На сьогодні маємо близько 400 підключень до генераторів 3-х осіб, чия потужність складає близько 3 МВт. А також в опрацюванні ще більше ніж 600 заявок, займаємося аналізом технічної можливості підключення", – повідомив президент "Київстару".

У грудні директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик зазначав, що з 32 тис. станцій мобільного зв'язку генераторами забезпечені тільки 7%, акумуляторами - 93%. За його словами, для вузла зв'язку, де є комутація трафіку, необхідні генератори потужністю 20-30 кВт. Для базової станції - 6-8 кВт.

 

Теги: #енергетика #київстар #комаров #генератори

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