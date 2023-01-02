Телеком

18:49 02.01.2023

Артдиректора харківського телеканалу засуджено до 10 років в'язниці за виготовлення листівок із георгіївською стрічкою - СБУ

2 хв читати

Дзержинський райсуд Харкова визнав винним артдиректора місцевого телеканалу "Тоніс-центр" в інформаційній діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованою на його підтримку.

"Визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.6 ст.111-1 КК України та призначити йому покарання 10 років позбавлення волі без конфіскації майна з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на 10 років.... Зарахувати в строк покарання його попереднє ув'язнення з 5 серпня 2022 року", - йдеться у вироку, опублікованому на сайті Єдиного держреєстру судових рішень.

У мотивувальній частині рішення зазначено, що обвинувачений у суді повністю визнав свою провину й підтвердив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ спілкувався в мобільному режимі з дочкою (громадянкою РФ, яка 10 років живе в Москві разом із сім'єю). Будучи художником, вирішив зробити листівки "з георгіївською стрічкою із зображенням 1945, 2022, що дорівнює 77 рокам". "Ідея надрукувати на папері та поширити через волонтерів на території Луганської області для підтримки духу російських солдат з'явилася після спілкування з донькою, під час узгодження обраного матеріалу. Через телеграм надсилав дочці файли для друку. Зі слів останньої, в середині квітня 2022 року за один день надруковано 1000 екземплярів", - ідеться у вироку суду.

Після 9 травня на прохання дочки та її чоловіка обвинувачений надав їм відкоригований матеріал для розповсюдження на території Луганської області.

У судовому засіданні чоловік висловив розкаяння у скоєному.

Суд визнав пом'якшувальними обставинами розкаяння обвинуваченого та його активне сприяння розкриттю злочину.

Вирок не набув чинності й може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Джерело: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108152933

Теги: #сбу #харьков #телеканал #колаборант

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 02.01.2023
Депутат Куп'янської міськради, який став заступником голови окупаційної адміністрації, передавав інформацію про ЗСУ та пропонував жителям воювати проти України

Депутат Куп'янської міськради, який став заступником голови окупаційної адміністрації, передавав інформацію про ЗСУ та пропонував жителям воювати проти України

10:32 30.12.2022
Розшукувана колаборантка з Херсона сама здалася правоохоронцям – СБУ

Розшукувана колаборантка з Херсона сама здалася правоохоронцям – СБУ

07:37 30.12.2022
Мешканка Харківщини, яка під час окупації впроваджувала російські освітні стандарти у школах Балаклійської та Савинської ОТГ, постане перед судом

Мешканка Харківщини, яка під час окупації впроваджувала російські освітні стандарти у школах Балаклійської та Савинської ОТГ, постане перед судом

13:03 29.12.2022
СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області

18:42 28.12.2022
На Харківщині взято під варту двох колишніх працівників "Укрзалізниці", які допомагали окупантам перекидати військову техніку

На Харківщині взято під варту двох колишніх працівників "Укрзалізниці", які допомагали окупантам перекидати військову техніку

16:32 28.12.2022
СБУ заблокувала активи російської енергокомпанії, яка незаконно завозила свої товари в Україну

СБУ заблокувала активи російської енергокомпанії, яка незаконно завозила свої товари в Україну

13:28 27.12.2022
СБУ: заарештовано партію залізної руди майже на 2 млрд грн, що належить компанії російського олігарха Усманова

СБУ: заарештовано партію залізної руди майже на 2 млрд грн, що належить компанії російського олігарха Усманова

07:34 24.12.2022
Мешканцю Кочубеївки, який став "старостою" під час окупації, заочно оголошено про підозру

Мешканцю Кочубеївки, який став "старостою" під час окупації, заочно оголошено про підозру

14:36 23.12.2022
СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала свого чоловіка-окупанта ґвалтувати українок

СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала свого чоловіка-окупанта ґвалтувати українок

18:08 22.12.2022
На Херсонщині підірвано автомобіль керівника окупаційної адміністрації Любимівки, колаборант загинув

На Херсонщині підірвано автомобіль керівника окупаційної адміністрації Любимівки, колаборант загинув

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна стає лідером у цифровій трансформації держави та суспільства – Зеленський у посланні до Ради

Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

Україна отримає 10 тис. терміналів Starlink у найближчі місяці – глава Мінцифри

ВР ухвалила новий законопроєкт "Про медіа"

"єДокумент" буде доступний без інтернету, "Дія" працюватиме за мінімальної наявності мобільного зв'язку

ОСТАННЄ

Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі – Шмигаль

Україна стає лідером у цифровій трансформації держави та суспільства – Зеленський у посланні до Ради

Після війни в Україну приїдуть десятки тисяч кваліфікованих ІТ-спеціалістів, досвід та навички яких можуть піти на користь країні - Сергій Токарєв

Зеленський підписав закон про Нацпрограму інформатизації

Японська NTT Group1 виділила $1 млн для підтримки цифрового освітнього середовища України

Meta заплатить $725 млн за колективним позовом у справі Cambridge Analytica

Арештоване майно постачальника інформсистем Нацради з питань телерадіомовлення передано АРМА

Держкомтелерадіо встановило 181 випадок незаконного розповсюдження видавничої продукції через сервіси Google та просить корпорацію розібратися

Netflix інвестує $900 млн у нову кіностудію на місці військової бази, що закрилася в Нью-Джерсі

У Мінкультури заявляють про більше ніж 5 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу FreeДом у соцмережах та на партнерських каналах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА