Артдиректора харківського телеканалу засуджено до 10 років в'язниці за виготовлення листівок із георгіївською стрічкою - СБУ

Дзержинський райсуд Харкова визнав винним артдиректора місцевого телеканалу "Тоніс-центр" в інформаційній діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованою на його підтримку.

"Визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.6 ст.111-1 КК України та призначити йому покарання 10 років позбавлення волі без конфіскації майна з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на 10 років.... Зарахувати в строк покарання його попереднє ув'язнення з 5 серпня 2022 року", - йдеться у вироку, опублікованому на сайті Єдиного держреєстру судових рішень.

У мотивувальній частині рішення зазначено, що обвинувачений у суді повністю визнав свою провину й підтвердив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ спілкувався в мобільному режимі з дочкою (громадянкою РФ, яка 10 років живе в Москві разом із сім'єю). Будучи художником, вирішив зробити листівки "з георгіївською стрічкою із зображенням 1945, 2022, що дорівнює 77 рокам". "Ідея надрукувати на папері та поширити через волонтерів на території Луганської області для підтримки духу російських солдат з'явилася після спілкування з донькою, під час узгодження обраного матеріалу. Через телеграм надсилав дочці файли для друку. Зі слів останньої, в середині квітня 2022 року за один день надруковано 1000 екземплярів", - ідеться у вироку суду.

Після 9 травня на прохання дочки та її чоловіка обвинувачений надав їм відкоригований матеріал для розповсюдження на території Луганської області.

У судовому засіданні чоловік висловив розкаяння у скоєному.

Суд визнав пом'якшувальними обставинами розкаяння обвинуваченого та його активне сприяння розкриттю злочину.

Вирок не набув чинності й може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Джерело: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108152933