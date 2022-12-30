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15:16 30.12.2022

Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі – Шмигаль

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Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна одержала чергову партію Starlink від Польщі.

"Україна отримала чергову партію Starlink. І вже сьогодні вони відправляться в Пункти незламності, а також для підтримки медичної й енергетичної сфери. Дуже важливо, щоб українці залишалися на зв'язку з близькими, а критична інфраструктура продовжувала працювати, попри найскладніші ситуації", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр подякував народу та керівництву Польщі за швидку допомогу у кризовий час.

"Це вже третя партія Starlink, яку Україна отримує від Польщі. І перша частина великої партії, яку ми чекаємо до кінця січня. Команда уряду й Мінцифри продовжує працювати над тим, щоб Україна залишалась на зв’язку та працювала навіть у найскладніші часи", - підсумував він.

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Теги: #польща #starlink #шмигаль

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