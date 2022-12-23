Meta заплатить $725 млн за колективним позовом у справі Cambridge Analytica

Американська Meta Platforms Inc. погодилася виплатити $725 млн за колективним позовом, пов'язаним зі скандалом чотирирічної давності за участю фірми Cambridge Analytica.

Позов розглядався в окружному суді штату Каліфорнія, пише CNBC. Сума компенсації стала рекордною в історії справ про порушення конфіденційності та розголошення даних, позивачами в яких виступали приватні особи, йдеться в повідомленні адвокатської контори Keller Rohrback LLP, яка представляла інтереси постраждалих.

"Ми прагнули вирішити ситуацію у найкращих інтересах нашої спільноти та акціонерів. За останні три роки ми реформували свій підхід до конфіденційності та впровадили комплексну програму захисту особистих даних", - цитує CNBC заяву представника Meta.

Скандал розгорівся в березні 2018 року, коли стало відомо, що британська консалтингова фірма Cambridge Analytica через свою програму в соцмережі Facebook збирала дані користувачів. Компанія придбала дані загалом 87 млн осіб і використала їх зокрема в політичній рекламі та передвиборних кампаніях. 2019 року Meta заплатила $5 млрд за врегулювання претензій Федеральної торгової комісії (FTC) США.