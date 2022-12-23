Телеком

15:39 23.12.2022

Meta заплатить $725 млн за колективним позовом у справі Cambridge Analytica

1 хв читати
Meta заплатить $725 млн за колективним позовом у справі Cambridge Analytica

Американська Meta Platforms Inc. погодилася виплатити $725 млн за колективним позовом, пов'язаним зі скандалом чотирирічної давності за участю фірми Cambridge Analytica.

Позов розглядався в окружному суді штату Каліфорнія, пише CNBC. Сума компенсації стала рекордною в історії справ про порушення конфіденційності та розголошення даних, позивачами в яких виступали приватні особи, йдеться в повідомленні адвокатської контори Keller Rohrback LLP, яка представляла інтереси постраждалих.

"Ми прагнули вирішити ситуацію у найкращих інтересах нашої спільноти та акціонерів. За останні три роки ми реформували свій підхід до конфіденційності та впровадили комплексну програму захисту особистих даних", - цитує CNBC заяву представника Meta.

Скандал розгорівся в березні 2018 року, коли стало відомо, що британська консалтингова фірма Cambridge Analytica через свою програму в соцмережі Facebook збирала дані користувачів. Компанія придбала дані загалом 87 млн осіб і використала їх зокрема в політичній рекламі та передвиборних кампаніях. 2019 року Meta заплатила $5 млрд за врегулювання претензій Федеральної торгової комісії (FTC) США.

Теги: #штраф #meta

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:53 22.12.2022
АМКУ оштрафував виробника чаю Greenfield, TESS і кави Jardin та "Жокей" на 80 млн грн за приховування зв'язків із РФ

АМКУ оштрафував виробника чаю Greenfield, TESS і кави Jardin та "Жокей" на 80 млн грн за приховування зв'язків із РФ

19:47 13.12.2022
НКРЕКП наклала 850 тис. грн штрафу на "Кіровоградгаз" та по 102 тис. грн на "Київгаз" та "Черкасигаз"

НКРЕКП наклала 850 тис. грн штрафу на "Кіровоградгаз" та по 102 тис. грн на "Київгаз" та "Черкасигаз"

13:44 25.11.2022
Мовний омбудсмен виніс постанову про штраф за порушення мовного законодавства мером Харкова

Мовний омбудсмен виніс постанову про штраф за порушення мовного законодавства мером Харкова

19:54 16.11.2022
НКРЕКП оштрафувала "ДК "Нафтогаз України" на 102 тис. грн за порушення законодавства на ринку постачання газу

НКРЕКП оштрафувала "ДК "Нафтогаз України" на 102 тис. грн за порушення законодавства на ринку постачання газу

10:49 09.11.2022
"Центр авто" попереджає: в Україні збільшили штрафи для водіїв за непроходження технічного контролю

"Центр авто" попереджає: в Україні збільшили штрафи для водіїв за непроходження технічного контролю

07:29 09.11.2022
Meta розпочне масштабні звільнення співробітників у середу

Meta розпочне масштабні звільнення співробітників у середу

18:41 08.11.2022
Meta надала доступ українському малому та середньому бізнесу до безкоштовної реклами на $1,5 млн

Meta надала доступ українському малому та середньому бізнесу до безкоштовної реклами на $1,5 млн

07:10 18.10.2022
Держрада Франції оштрафувала французьку державу на 20 млн євро за брудне атмосферне повітря

Держрада Франції оштрафувала французьку державу на 20 млн євро за брудне атмосферне повітря

17:26 03.10.2022
Кім Кардаш'ян оштрафували на $1,26 млн за рекламу криптовалюти

Кім Кардаш'ян оштрафували на $1,26 млн за рекламу криптовалюти

21:20 27.09.2022
Meta повідомляє про викриття великої мережі акаунтів і сторінок, які розповсюджували російську дезінформацію у соцмережах

Meta повідомляє про викриття великої мережі акаунтів і сторінок, які розповсюджували російську дезінформацію у соцмережах

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

Україна отримає 10 тис. терміналів Starlink у найближчі місяці – глава Мінцифри

ВР ухвалила новий законопроєкт "Про медіа"

"єДокумент" буде доступний без інтернету, "Дія" працюватиме за мінімальної наявності мобільного зв'язку

Україна домовилася про співпрацю з найбільшою розвідувальною компанією

ОСТАННЄ

Арештоване майно постачальника інформсистем Нацради з питань телерадіомовлення передано АРМА

Держкомтелерадіо встановило 181 випадок незаконного розповсюдження видавничої продукції через сервіси Google та просить корпорацію розібратися

Netflix інвестує $900 млн у нову кіностудію на місці військової бази, що закрилася в Нью-Джерсі

У Мінкультури заявляють про більше ніж 5 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу FreeДом у соцмережах та на партнерських каналах

Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

"Філіп Морріс" відкрив соціальні простори з електрикою та інтернетом у Києві, Одесі та Львові

Україна отримає 10 тис. терміналів Starlink у найближчі місяці – глава Мінцифри

Користувачі Twitter проголосували за відставку Маска з посади голови компанії

Держспецзв'язку попереджає про нову кібератаку, спрямовану на представників сектору безпеки та оборони

У Молдові відкликані ліцензії у 6 телеканалів за дезінформацію про війну РФ в Україні – глава МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА