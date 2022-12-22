Телеком

12:38 22.12.2022

Netflix інвестує $900 млн у нову кіностудію на місці військової бази, що закрилася в Нью-Джерсі

1 хв читати
Netflix інвестує $900 млн у нову кіностудію на місці військової бази, що закрилася в Нью-Джерсі

Стримінговий сервіс Netflix Inc. планує інвестувати понад $900 млн у створення сучасного комплексу із виробництва кінофільмів на місці військової бази, що закрилася в штаті Нью-Джерсі, повідомляє MarketWatch із посиланням на заяву компанії.

Netflix заплатить $55 млн за ділянку землі площею близько 120 гектарів, на якій розташовувалась військова база "Форт Монмут".

На ділянку претендували ще три організації, але спеціальна агенція, відповідальна за відновлення району, який сильно постраждав в економічному плані після закриття бази в 2011 році, підтримало заявку Netflix.

Компанія має намір інвестувати у проєкт $848 млн протягом кількох років. На першій стадії реалізації на придбаній ділянці буде збудовано 12 павільйонів звукозапису, а на наступних стадіях тут можуть з'явитися офісні будівлі та інші об'єкти, що використовуються для виробництва фільмів.

"Ми вважаємо, що відкриття кіностудії допоможе створити тисячі нових робочих місць і принесе економіці штату мільярди доларів, а також сприятиме появі динамічної кіновиробничої екосистеми в Нью-Джерсі", - зазначив CEO компанії Тед Сарандос.

Теги: #база #netflix

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:57 12.12.2022
В Україні створять єдину базу притулків для тварин

В Україні створять єдину базу притулків для тварин

13:33 28.07.2022
House of Europe разом з Netflix та Українською кіноакадемією анонсував велику програмку підтримки українських митців кіно

House of Europe разом з Netflix та Українською кіноакадемією анонсував велику програмку підтримки українських митців кіно

20:02 13.07.2022
Військовослужбовці та правоохоронці реєструватимуть свої ДНК-дані

Військовослужбовці та правоохоронці реєструватимуть свої ДНК-дані

15:00 10.07.2022
ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Херсоні, повідомляють у телеграм-каналах

ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Херсоні, повідомляють у телеграм-каналах

08:55 03.07.2022
ЗС України знищили одну з чотирьох військових баз російських окупантів у Мелітополі

ЗС України знищили одну з чотирьох військових баз російських окупантів у Мелітополі

07:05 11.06.2022
Грошова маса в Україні у травні знизилася на 0,1%, а база зросла на 0,4% – НБУ

Грошова маса в Україні у травні знизилася на 0,1%, а база зросла на 0,4% – НБУ

07:34 07.05.2022
Приріст грошової бази у квітні був близьким до нуля

Приріст грошової бази у квітні був близьким до нуля

18:52 11.02.2022
Netflix у 2021 році збільшив частку жінок та афроамериканців у штаті в рамках політики різноманітності

Netflix у 2021 році збільшив частку жінок та афроамериканців у штаті в рамках політики різноманітності

09:32 17.12.2021
У Княжичах біля Києва збудують національну базу збірних України з футболу

У Княжичах біля Києва збудують національну базу збірних України з футболу

14:54 13.11.2021
Створення бази ВМС у Бердянську має бути прискорено – міністр оборони

Створення бази ВМС у Бердянську має бути прискорено – міністр оборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

Україна отримає 10 тис. терміналів Starlink у найближчі місяці – глава Мінцифри

ВР ухвалила новий законопроєкт "Про медіа"

"єДокумент" буде доступний без інтернету, "Дія" працюватиме за мінімальної наявності мобільного зв'язку

Україна домовилася про співпрацю з найбільшою розвідувальною компанією

ОСТАННЄ

Держкомтелерадіо встановило 181 випадок незаконного розповсюдження видавничої продукції через сервіси Google та просить корпорацію розібратися

У Мінкультури заявляють про більше ніж 5 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу FreeДом у соцмережах та на партнерських каналах

Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

"Філіп Морріс" відкрив соціальні простори з електрикою та інтернетом у Києві, Одесі та Львові

Україна отримає 10 тис. терміналів Starlink у найближчі місяці – глава Мінцифри

Користувачі Twitter проголосували за відставку Маска з посади голови компанії

Держспецзв'язку попереджає про нову кібератаку, спрямовану на представників сектору безпеки та оборони

У Молдові відкликані ліцензії у 6 телеканалів за дезінформацію про війну РФ в Україні – глава МЗС

Ракета SpaceX вивела на орбіту два супутники зв'язку люксембурзької компанії SES

Creative States надасть безкоштовні місця для ВПО у своїх коворкінгах у Києві та Дніпрі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА