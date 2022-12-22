Netflix інвестує $900 млн у нову кіностудію на місці військової бази, що закрилася в Нью-Джерсі

Стримінговий сервіс Netflix Inc. планує інвестувати понад $900 млн у створення сучасного комплексу із виробництва кінофільмів на місці військової бази, що закрилася в штаті Нью-Джерсі, повідомляє MarketWatch із посиланням на заяву компанії.

Netflix заплатить $55 млн за ділянку землі площею близько 120 гектарів, на якій розташовувалась військова база "Форт Монмут".

На ділянку претендували ще три організації, але спеціальна агенція, відповідальна за відновлення району, який сильно постраждав в економічному плані після закриття бази в 2011 році, підтримало заявку Netflix.

Компанія має намір інвестувати у проєкт $848 млн протягом кількох років. На першій стадії реалізації на придбаній ділянці буде збудовано 12 павільйонів звукозапису, а на наступних стадіях тут можуть з'явитися офісні будівлі та інші об'єкти, що використовуються для виробництва фільмів.

"Ми вважаємо, що відкриття кіностудії допоможе створити тисячі нових робочих місць і принесе економіці штату мільярди доларів, а також сприятиме появі динамічної кіновиробничої екосистеми в Нью-Джерсі", - зазначив CEO компанії Тед Сарандос.