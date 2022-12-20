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17:59 20.12.2022

Україна отримає 10 тис. терміналів Starlink у найближчі місяці – глава Мінцифри

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Україна отримає 10 тис. терміналів Starlink у найближчі місяці – глава Мінцифри

SpaceX та його власник Ілон Маск продовжать підтримку України, найближчими місяцями в країну буде доставлено ще майже 10 тис. терміналів супутникового зв'язку Starlink, заявив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Bloomberg у вівторок.

"Ілон Маск запевнив нас, що продовжуватиме підтримувати Україну. Коли у нас були відключення електроенергії, я того дня написав йому повідомлення, і він миттєво відреагував і вже зробив певні кроки. Він розуміє ситуацію", – зазначив Федоров.

Глава Мінцифри додав, що всі фінансові питання вирішено, оскільки уряди декількох країн Європейського Союзу готові поділити оплату.

За словами Федорова, з початку війни у лютому Україна отримала майже 22 тис. антен Starlink.

"Щодо інтернету, у нас багато Starlink, але ключовим моментом є те, що ми отримали згоду на ще одне постачання, яке буде використано для стабілізації з'єднання у критичних ситуаціях", - зазначив віцепрем'єр.

 

Теги: #федоров #spacex #starlink #мінцифри

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