У Молдові відкликані ліцензії у 6 телеканалів за дезінформацію про війну РФ в Україні – глава МЗС

Ліцензії у шести телеканалів тимчасово відкликані в Молдові за поширення дезінформації, зокрема про війну РФ в Україні, повідомив міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску.

"Як новий крок із протидії гібридному втручанню Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови тимчасово відкликала ліцензії у 6 телеканалів за поширення дезінформації про події в країні і війну Росії в Україні. Ми сповнені рішучості захистити нашу демократію від брехні", - написав Попеску в твіттері.