Телеком

17:27 15.02.2023

У Мінкультури заявляють про понад 6 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу "FreeДом" у соцмережах та на партнерських каналах за 11 місяців

1 хв читати
У Мінкультури заявляють про понад 6 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу "FreeДом" у соцмережах та на партнерських каналах за 11 місяців

Контент російськомовного телеканалу "FreeДом" у соціальних мережах та на партнерських каналах зібрав понад 6 млрд переглядів за 11 місяців, заявило Міністерство культури та інформаційної політики України.

"За 11 місяців сумарна кількість переглядів контенту російськомовного інформаційного марафону "FreeДом" у соціальних мережах та партнерських каналах перетнула позначку 6,03 млрд", - повідомила пресслужба міністерства.

Зазначається, що в січні матеріали телеканалу переглянули близько 477 млн разів.

"У топі міст за переглядами: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар та Єкатеринбург. У десятці країн за переглядами Україна перебуває на 10 місці (0,8% аудиторії). У рейтингу переглядів за містами - жодне українське місто не увійшло до 50", - наголосили у відомстві.

Теги: #телебашня #перегляд #freeдом

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:51 13.02.2023
Місія МВФ розпочинає дискусії у Варшаві щодо першого перегляду Моніторингової програми з Україною

Місія МВФ розпочинає дискусії у Варшаві щодо першого перегляду Моніторингової програми з Україною

11:27 27.01.2023
Мінреінтеграції розробило інструкцію, як дивитися українське ТБ у тимчасово окупованому Криму

Мінреінтеграції розробило інструкцію, як дивитися українське ТБ у тимчасово окупованому Криму

18:10 21.12.2022
У Мінкультури заявляють про більше ніж 5 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу FreeДом у соцмережах та на партнерських каналах

У Мінкультури заявляють про більше ніж 5 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу FreeДом у соцмережах та на партнерських каналах

14:43 17.12.2022
У Молдові відкликані ліцензії у 6 телеканалів за дезінформацію про війну РФ в Україні – глава МЗС

У Молдові відкликані ліцензії у 6 телеканалів за дезінформацію про війну РФ в Україні – глава МЗС

10:29 15.09.2022
До п'ятірки міст за переглядами російськомовного телеканалу "FreeДом" у YouTube входять Москва, Санкт-Петербург, Київ, Сочі та Краснодар - Мінкультури

До п'ятірки міст за переглядами російськомовного телеканалу "FreeДом" у YouTube входять Москва, Санкт-Петербург, Київ, Сочі та Краснодар - Мінкультури

11:48 25.08.2022
У Мінкультури заявляють про майже 3 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу "FreeДом" у соцмережах за шість місяців

У Мінкультури заявляють про майже 3 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу "FreeДом" у соцмережах за шість місяців

16:55 17.08.2022
Посли країн "Групи семи" обговорили український медіапростір під час війни з представниками "Суспільного"

Посли країн "Групи семи" обговорили український медіапростір під час війни з представниками "Суспільного"

10:24 20.07.2022
У російськомовного телеканалу "FreeДом" дуже велика аудиторія на YouTube в Росії - Ткаченко

У російськомовного телеканалу "FreeДом" дуже велика аудиторія на YouTube в Росії - Ткаченко

13:32 03.06.2022
Ткаченко заявляє, що через телеканал "FreeДом" влада намагається вибудовувати довіру з російськомовною аудиторією в усьому світі

Ткаченко заявляє, що через телеканал "FreeДом" влада намагається вибудовувати довіру з російськомовною аудиторією в усьому світі

21:49 23.04.2022
Мінінфраструктури та Мінфін запропонують переглянути пільги на імпорт без шкоди для волонтерів

Мінінфраструктури та Мінфін запропонують переглянути пільги на імпорт без шкоди для волонтерів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

Україна стає лідером у цифровій трансформації держави та суспільства – Зеленський у посланні до Ради

Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

Україна отримає 10 тис. терміналів Starlink у найближчі місяці – глава Мінцифри

ОСТАННЄ

Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

НБУ за 2022 р. виявив 4,5 тис. шахрайських сайтів

Єврокомісія ініціювала включення України до зони європейського роумінгу

РФ удосконалює свої безпілотники новітніми технологіями в обхід міжнародних санкцій - співзасновник "Монобанку"

SpaceX вивела на орбіту п'яту з початку року групу інтернет-супутників Starlink

"Укрпошта" видала вже 3 млн LED-ламп за програмою ЄС та уряду

Нових змін у роботі Starlink в Україні немає

SpaceX Ілона Маска обмежила використання Україною інтернету Starlink для керування дронами

"Нова пошта" виходить на ринок Литви, організовує міні-коворкінги у відділеннях в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА