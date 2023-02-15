У Мінкультури заявляють про понад 6 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу "FreeДом" у соцмережах та на партнерських каналах за 11 місяців

Контент російськомовного телеканалу "FreeДом" у соціальних мережах та на партнерських каналах зібрав понад 6 млрд переглядів за 11 місяців, заявило Міністерство культури та інформаційної політики України.

"За 11 місяців сумарна кількість переглядів контенту російськомовного інформаційного марафону "FreeДом" у соціальних мережах та партнерських каналах перетнула позначку 6,03 млрд", - повідомила пресслужба міністерства.

Зазначається, що в січні матеріали телеканалу переглянули близько 477 млн разів.

"У топі міст за переглядами: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар та Єкатеринбург. У десятці країн за переглядами Україна перебуває на 10 місці (0,8% аудиторії). У рейтингу переглядів за містами - жодне українське місто не увійшло до 50", - наголосили у відомстві.