Ракета SpaceX вивела на орбіту два супутники зв'язку люксембурзької компанії SES

Ракета Falcon 9 у суботу за київським часом успішно вивела на орбіту два супутники зв'язку O3b mPOWER люксембурзької телекомунікаційної фірми SES, повідомила компанія-розробник носія SpaceX.

Супутники O3b mPOWER, створені корпорацією Boeing, призначені для забезпечення високошвидкісного доступу до Інтернету та надання глобальних послуг мобільного зв'язку.

Запуск було здійснено в п'ятницю о 17:48 за часом Східного узбережжя США (у суботу о 00:48 за Києвом) із 40-го стартового комплексу бази американських космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Супутники вийшли на задану орбіту за дві години після старту.

До 2024 року на середню навколоземну орбіту висотою 8000 км планується вивести лише 11 супутників O3b mPOWER. Ці апарати нового покоління доповнять угруповання із 20 попередніх супутників O3b компанії SES. Із погляду пропускної здатності вони дозволять забезпечити повніше покриття сигналів для мобільного зв'язку та бездротової передачі даних у більшості країн світу.

Супутники O3b mPOWER надаватимуть свої послуги комерційним структурам, зокрема телеком-операторам, нафтогазовому сектору, енергетичним компаніям, гірничодобувному комплексу, судноплавству, цивільній авіації, урядам, а також високо захищені канали зв'язку для збройних сил.

Тим часом перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовувався для запусків вже увосьме, приблизно за дев'ять хвилин після старту здійснив керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, розташовану в Атлантиці приблизно в 700 км від космодрому.