Сенат США підтримав заборону використання TikTok на урядових пристроях
Сенат США у середу одноголосно схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду, повідомляє The Hill.
"Закон про заборону TikTok на урядових пристроях", представлений сенатором-республіканцем Джошем Хоулі, підтримали всі члени сенату.
"TikTok - це троянський кінь Комуністичної партії Китаю. Це серйозна загроза безпеці для Сполучених Штатів. (...) Штати на всій території США забороняють TikTok на урядових пристроях. Настав час Джо Байдену і демократам допомогти зробити те саме", - наводить видання заяву Хоулі.
Тепер законопроєкт має надійти на голосування до палати представників, а потім на підпис президенту США Джо Байдену.
Зазначається, що загалом тринадцять штатів США вжили заходів проти TikTok, який належить компанії ByteDance, що базується у Китаї.
На думку американської влади, програма TikTok може використовуватися урядом Китаю для збору даних користувачів США.