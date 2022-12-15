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09:54 15.12.2022

Сенат США підтримав заборону використання TikTok на урядових пристроях

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Сенат США підтримав заборону використання TikTok на урядових пристроях

Сенат США у середу одноголосно схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах та електронних пристроях федерального уряду, повідомляє The Hill.

"Закон про заборону TikTok на урядових пристроях", представлений сенатором-республіканцем Джошем Хоулі, підтримали всі члени сенату.

"TikTok - це троянський кінь Комуністичної партії Китаю. Це серйозна загроза безпеці для Сполучених Штатів. (...) Штати на всій території США забороняють TikTok на урядових пристроях. Настав час Джо Байдену і демократам допомогти зробити те саме", - наводить видання заяву Хоулі.

Тепер законопроєкт має надійти на голосування до палати представників, а потім на підпис президенту США Джо Байдену.

Зазначається, що загалом тринадцять штатів США вжили заходів проти TikTok, який належить компанії ByteDance, що базується у Китаї.

На думку американської влади, програма TikTok може використовуватися урядом Китаю для збору даних користувачів США.

Теги: #сша #уряд #tiktok

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