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14:30 30.11.2022

На 19 станціях Київського метро обладнано точки з USB-зарядками

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На 19 станціях Київського метро обладнано точки з USB-зарядками

На 19 станціях столичного метрополітену обладнано точки з USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони та інші гаджети, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

USB-зарядки є на платформах станцій, зокрема:

  • червоної лінії: "Академмістечко", "Житомирська", "Нивки", "Берестейська";
  • синьої лінії: "Теремки", Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська", "Деміївська", "Тараса Шевченка", "Почайна", "Мінська", "Героїв Дніпра";
  • зеленої лінії: "Бориспільська", "Харківська", "Позняки", "Осокорки", "Видубичі".

"Мережа точок для підзаряджання телефонів на станціях метро буде розширюватись. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен", - повідомили в КМДА.

Теги: #метро #зарядка #гаджети

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