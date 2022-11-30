На 19 станціях Київського метро обладнано точки з USB-зарядками

На 19 станціях столичного метрополітену обладнано точки з USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони та інші гаджети, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

USB-зарядки є на платформах станцій, зокрема:

червоної лінії: "Академмістечко", "Житомирська", "Нивки", "Берестейська";

синьої лінії: "Теремки", Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська", "Деміївська", "Тараса Шевченка", "Почайна", "Мінська", "Героїв Дніпра";

зеленої лінії: "Бориспільська", "Харківська", "Позняки", "Осокорки", "Видубичі".

"Мережа точок для підзаряджання телефонів на станціях метро буде розширюватись. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен", - повідомили в КМДА.