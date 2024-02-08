"Епіцентр" учетверо збільшить мережу зарядних станцій для електромобілів у 2024 році

Група компаній "Епіцентр" планує значно розширити свою мережу зарядних станцій для електромобілів, відкривши 30 нових локацій під брендом Е1, повідомили в пресслужбі групи.

“Результати першого етапу проєкту показали високий рівень попиту на послуги зарядних станцій, адже український ринок електромобілів швидко зростає. За даними асоціації "Укравтопром", минулого року українці придбали майже втричі більше електрокарів, ніж у 2022-му. Тож компанія вирішила активізувати розвиток мережі Е1 із акцентом на якість зарядного обладнання та зручність сервісу. Цьогоріч ми плануємо відкрити 30 нових локацій для підзарядки електромобілів у різних регіонах країни, надавши українцям можливість подорожувати разом з "Епіцентром", - говорить директорка напрямку “Електротехніка” компанії “Епіцентр К” Ангеліна Бурлакова.

Як повідомлялося, проєкт зі встановлення електрозарядок поруч із торговельними центрами ритейлера розпочався минулого року. З цього часу "Епіцентр" відкрив уже 10 локацій Е1 на парковках власних ТЦ у різних регіонах країни: Житомирі, Рівному, Тернополі, Чернівцях, Полтаві, Умані, а також по дві у Львові та Одесі.

Результати першого етапу проєкту показали високий рівень попиту на послуги зарядних станцій, оскільки український ринок електромобілів швидко зростає. За даними асоціації "Укравтопром", минулого року українці придбали майже втричі більше електрокарів, ніж 2022-го.

Компанія вирішила активізувати розвиток мережі Е1 з акцентом на якість зарядного обладнання та зручність сервісу. Насамперед ритейлер обладнає зарядними станціями парковки торговельних центрів у західних і центральних регіонах країни: Києві, Черкасах, Вінниці, Луцьку, Ужгороді, Мукачеві, Кам'янці-Подільському, Стрию та інших містах. Також заплановано відкривати зарядні станції на півдні та сході країни (Дніпрі, Харкові, Запоріжжі), де інші оператори практично призупинили розвиток через ризик безпеки.

Разом із масштабуванням мережі "Епіцентр" зробить ставку на високу якість обладнання та сервісу. Компанія вже оголосила про початок партнерства з львівським технологічним сервісом GO TO-U. Завдяки цьому сервісу споживачі зможуть заздалегідь резервувати конектори для зарядки, щоб ефективно планувати свій час та уникати черг; оплачувати зарядку не лише через особистий гаманець у застосунку, а й безпосередньо банківською карткою з використанням Apple Pay та Google Pay. При цьому "Епіцентр" продовжить співпрацювати і з іншими білінг-партнерами (Toka і EcoFactor), які обслуговують вже наявні зарядні станції Е1.

Додатково ритейлер закупить високоякісне і потужне зарядне обладнання запорізького виробника UGV, що використовує надійні комплектувальні компанії Siemens і позитивні відгуки від електромобілістів. У компанії зазначають, що "Епіцентр" свідомо обрав вектор розбудови зарядної інфраструктури разом із українськими партнерами, що забезпечуватиме активізацію економіки та створення нових робочих місць.

Ідея розвитку мережі зарядних станцій належить засновникам компанії, які продовжують активно інвестувати в розвиток транспортної та енергоефективної інфраструктури країни навіть у період повномасштабної війни.

"Епіцентр" реалізує й інші проєкти, спрямовані на енергонезалежність та екологічність. Зокрема, ритейлер планує обладнати мільйон кв. м площ своїх ТЦ сонячними електростанціями. Минулого року перші 10 тис. сонячних панелей було встановлено на дахах п'яти ТЦ компанії в Києві та Вінниці. За підрахунками фахівців, вони зможуть задовольняти близько 30% потреб торгових центрів в електроенергії.

Передбачається, що в майбутньому зарядні станції Е1 будуть невід'ємною частиною енергетичної системи компанії "Епіцентр".

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).