Економіка

13:45 08.02.2024

"Епіцентр" учетверо збільшить мережу зарядних станцій для електромобілів у 2024 році

3 хв читати

Група компаній "Епіцентр" планує значно розширити свою мережу зарядних станцій для електромобілів, відкривши 30 нових локацій під брендом Е1, повідомили в пресслужбі групи.

“Результати першого етапу проєкту показали високий рівень попиту на послуги зарядних станцій, адже український ринок електромобілів швидко зростає. За даними асоціації "Укравтопром", минулого року українці придбали майже втричі більше електрокарів, ніж у 2022-му. Тож компанія вирішила активізувати розвиток мережі Е1 із акцентом на якість зарядного обладнання та зручність сервісу. Цьогоріч ми плануємо відкрити 30 нових локацій для підзарядки електромобілів у різних регіонах країни, надавши українцям можливість подорожувати разом з "Епіцентром", - говорить директорка напрямку “Електротехніка” компанії “Епіцентр К” Ангеліна Бурлакова.

Як повідомлялося, проєкт зі встановлення електрозарядок поруч із торговельними центрами ритейлера розпочався минулого року. З цього часу "Епіцентр" відкрив уже 10 локацій Е1 на парковках власних ТЦ у різних регіонах країни: Житомирі, Рівному, Тернополі, Чернівцях, Полтаві, Умані, а також по дві у Львові та Одесі.

Результати першого етапу проєкту показали високий рівень попиту на послуги зарядних станцій, оскільки український ринок електромобілів швидко зростає. За даними асоціації "Укравтопром", минулого року українці придбали майже втричі більше електрокарів, ніж 2022-го.

Компанія вирішила активізувати розвиток мережі Е1 з акцентом на якість зарядного обладнання та зручність сервісу. Насамперед ритейлер обладнає зарядними станціями парковки торговельних центрів у західних і центральних регіонах країни: Києві, Черкасах, Вінниці, Луцьку, Ужгороді, Мукачеві, Кам'янці-Подільському, Стрию та інших містах. Також заплановано відкривати зарядні станції на півдні та сході країни (Дніпрі, Харкові, Запоріжжі), де інші оператори практично призупинили розвиток через ризик безпеки.

Разом із масштабуванням мережі "Епіцентр" зробить ставку на високу якість обладнання та сервісу. Компанія вже оголосила про початок партнерства з львівським технологічним сервісом GO TO-U. Завдяки цьому сервісу споживачі зможуть заздалегідь резервувати конектори для зарядки, щоб ефективно планувати свій час та уникати черг; оплачувати зарядку не лише через особистий гаманець у застосунку, а й безпосередньо банківською карткою з використанням Apple Pay та Google Pay. При цьому "Епіцентр" продовжить співпрацювати і з іншими білінг-партнерами (Toka і EcoFactor), які обслуговують вже наявні зарядні станції Е1.

Додатково ритейлер закупить високоякісне і потужне зарядне обладнання запорізького виробника UGV, що використовує надійні комплектувальні компанії Siemens і позитивні відгуки від електромобілістів. У компанії зазначають, що "Епіцентр" свідомо обрав вектор розбудови зарядної інфраструктури разом із українськими партнерами, що забезпечуватиме активізацію економіки та створення нових робочих місць.

Ідея розвитку мережі зарядних станцій належить засновникам компанії, які продовжують активно інвестувати в розвиток транспортної та енергоефективної інфраструктури країни навіть у період повномасштабної війни.

"Епіцентр" реалізує й інші проєкти, спрямовані на енергонезалежність та екологічність. Зокрема, ритейлер планує обладнати мільйон кв. м площ своїх ТЦ сонячними електростанціями. Минулого року перші 10 тис. сонячних панелей було встановлено на дахах п'яти ТЦ компанії в Києві та Вінниці. За підрахунками фахівців, вони зможуть задовольняти близько 30% потреб торгових центрів в електроенергії.

Передбачається, що в майбутньому зарядні станції Е1 будуть невід'ємною частиною енергетичної системи компанії "Епіцентр".

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #зарядка #епіцентр #станції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:49 19.01.2024
Після перемоги у війні частка будівельних матеріалів в "Епіцентрі" сягне 20% - Герега

Після перемоги у війні частка будівельних матеріалів в "Епіцентрі" сягне 20% - Герега

15:14 11.01.2024
"Епіцентр" передав українським медикам 76 реанімобілів на 203 млн грн

"Епіцентр" передав українським медикам 76 реанімобілів на 203 млн грн

13:47 28.12.2023
"Епіцентр" хоче подвоїти продаж у сегменті e-commerce, збільшивши частку інтернет-майданчиків до 20%

"Епіцентр" хоче подвоїти продаж у сегменті e-commerce, збільшивши частку інтернет-майданчиків до 20%

15:04 20.12.2023
Критичної транспортної ситуації навколо станцій на Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену немає, як і загрози життю людей - КМДА

Критичної транспортної ситуації навколо станцій на Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену немає, як і загрози життю людей - КМДА

07:35 19.12.2023
"Епіцентр" закупить медичне обладнання на 10 млн грн для лікарні в Хмельницькій області

"Епіцентр" закупить медичне обладнання на 10 млн грн для лікарні в Хмельницькій області

12:56 06.12.2023
"Епіцентр" відзначає 20-річчя, планує зростання роздробу в 7 разів у наступний такий самий період і розширення в інших бізнесах

"Епіцентр" відзначає 20-річчя, планує зростання роздробу в 7 разів у наступний такий самий період і розширення в інших бізнесах

12:36 06.12.2023
Співзасновниця "Епіцентру" Галина Герега стала непрямим власником 51,3% Intersport Polska

Співзасновниця "Епіцентру" Галина Герега стала непрямим власником 51,3% Intersport Polska

13:18 04.12.2023
Попит на новорічні товари в листопаді 2023 р. зріс удвічі - "Епіцентр"

Попит на новорічні товари в листопаді 2023 р. зріс удвічі - "Епіцентр"

11:16 01.12.2023
"Епіцентр" запускає перший магазин меблів середньої та преміальної ціни

"Епіцентр" запускає перший магазин меблів середньої та преміальної ціни

15:17 22.11.2023
Товарообіг мережі "Епіцентр" у перші дні "чорної п'ятниці" зріс на третину

Товарообіг мережі "Епіцентр" у перші дні "чорної п'ятниці" зріс на третину

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ дозволив у 2024 р. одноразовий обмін російських і білоруських рублів

Від початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від ЄС сягнула майже 85 млрд євро - Шмигаль

Втрати сфери культури, релігії, туризму і спорту внаслідок агресії рф оцінюються в $10,8 млрд - голова ДАРТ

Енергосистема країни після ворожої атаки залишається стабільною, відключень е/е не передбачається - Шмигаль

Fitch зберігає нейтральний прогноз щодо банківського сектору України

ОСТАННЄ

Велика Британія продовжує безмитну торгівлю з Україною до 2029 року

ДП "Ліси України" у 2024р наростило відвантаження деревини на 60%

G7 має намір обмежити використання Росією "тіньового флоту" суден для транспортування нафти

"Укрфінжитло" має намір з часом припинити роботу із вторинним ринком нерухомості

"Метінвест" у 2023 р. наростив експорт металу до Польщі на 16% за вчетверо повільнішої перевалки в польських портах порівняно з українськими

НБУ дозволив у 2024 р. одноразовий обмін російських і білоруських рублів

У Києві відкрили курси електромонтерок для жінок з інвалідністю, ВПО та матерів, які самостійно виховують дітей

Шмигаль розраховує на закріплення скасування мит на українську продукцію в Угоді про асоціацію з ЄС

Товарообіг EVA у 2023 р. зріс на 40%

Введення обмежень на експорт цукру до ЄС може призвести до закриття низки цукрових заводів - галузева асоціація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА