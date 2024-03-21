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07:33 21.03.2024

Продаж переносних пристроїв у світі у 2023 році зріс на 1,7%

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Продаж переносних пристроїв у світі у 2023 році зріс на 1,7%

Світові поставки переносних електронних пристроїв в 2023 році збільшився на 1,7%, незважаючи на спад на 0,9% в четвертому кварталі, повідомляє дослідницька компанія International Data Corporation.

Зокрема, продаж навушників, найпопулярнішої категорії переносних пристроїв, скоротився за рік на 0,8%. На цю категорію припадає близько 61,3% ринку. Повільні темпи інновацій у сегменті призвели до того, що поставки забезпечуються головним чином заміною старих моделей навушників, а не залученням до сегмента нових покупців, зазначили аналітики IDC.

Поставки "розумних" годинників підвищилися тим часом на 8,7%, головним чином за рахунок попиту в Індії та Китаї.

Продаж електронних каблучок підскочив на 34,9%, окулярів - злетів більш ніж удвічі, на 128,2%, за рахунок запуску нових продуктів від Amazon і Meta.

У 2024 році продаж переносних пристроїв, як очікується, збільшиться на 10,5%, до 559,7 млн одиниць. До кінця 2028 року поставки зростатимуть середньорічними темпами в 3,6% і досягнуть 645,7 млн, очікують експерти IDC.

 

 

Теги: #поставки #світ #гаджети

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