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13:44 27.11.2022

На Херсонщині працюють 62 базові та три пересувні станції мобільного зв'язку

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На Херсонщині працюють 62 базові та три пересувні станції мобільного зв'язку

Фахівці операторів мобільного зв'язку за минулу добу відновили роботу двох базових станцій у Херсонській області, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"На Херсонщині фахівці операторів мобільного зв’язку відновили роботу ще двох базових станцій: "Київстар" – у Суворовському районі Херсона, Vodafone – у Тягинці. Нині в області відновлено 62 базові та три пересувні станції мобільного зв’язку", - написав Янушевич у телеграмі в неділю.

За його словами, над відновленням електропостачання в Херсонській області наразі працюють 25 бригад, до складу яких входять 147 робітників і 56 одиниць техніки.

"За минулу добу бригади працювали на лініях, що живлять Високопілля, Велику Олександрівку, Нововоронцовку й Тополине. Розпочато підключення до електропостачання Херсона", - зазначив голова ОВА.

Він уточнив, що станом на кінець учорашнього дня фахівці "Херсонобленерго" підключили підстанцію ХМПЗ, подано електропостачання на очисні споруди.

Крім того, електропостачання частково відновили в мікрорайонах міста : Таврійському, Північному та Житлоселищі.

"Херсонгаз" відновив газопостачання у Високопіллі. Тривають роботи з підключення абонентів у населених пунктах Мала Олександрівка та Велика Олександрівка", - наголосив Янушевич.

Голова ОВА також розповів, що за добу вибухотехніки Нацполіції обстежили майже 15 гектарів територій, вилучили 55 вибухонебезпечних предметів, знищили - три. Піротехніки ДСНС обстежили майже 42 гектари територій, вилучили та знешкодили 141 вибухонебезпечний предмет.

"До Херсонської обласної клінічної лікарні доставили з Німеччини обладнання для реанімаційного відділення – монітори, високочастотні хірургічні інструменти, матеріали для перев’язування ран та інші медичні вироби. Для Херсонської міської лікарні Лучанського доставили генератор потужністю 10 кВт", - зазначив він.

Також Янушевич додав, що з Бериславської лікарні евакуйовано шістьох пацієнтів до закладів охорони здоров'я Дніпропетровщини. Також із Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги евакуйовано до Одеси ще 97 осіб.

"Укрпошта" відновила роботу ще трьох відділень у Херсонській області - в Зеленівці, Чернобаївці та Білозірці", - підсумував голова ОВА.

Теги: #херсонщина #звязок

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