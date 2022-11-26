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16:43 26.11.2022

Мобільна мережа України відновлена до 73% після блекауту - віцепрем'єр

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Мобільна мережа України відновлена до 73% після блекауту - віцепрем'єр

73% мобільної мережі України вже працює після наймасштабнішого знеструмлення, влаштованого росіянами, повідомив віцепрем'єр – глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Завдяки активній роботі енергетиків, які швидко відновили світло, мобільні оператори перепідключили половину базових станцій", - написав він в телеграм в суботу.

За його словами, ситуація покращилася в Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях.

"Зв'язок також стабілізується в Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Ремонтні роботи тривають, працюємо далі", - зазначив Федоров.

Він зазначив, що в інших областях поки що є труднощі зі зв'язком, найвідчутніші проблеми в Донецькій і Запорізькій областях.

Як повідомлялося, за даними Держспецзв'язку, після блекауту, що стався близько 14:30 в середу, 23 листопада, загалом по країні на 9:00 четверга, 24 листопада, працювало 44% базових станцій мобільного зв'язку від довоєнного числа.

Зокрема, частка робочих базових станцій мобільних операторів у Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Харківській областях вранці в четвер становила від 9% до 16,4%, зазначало відомство.

 

Теги: #енергетика #звязок #федоров #мінцифри

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